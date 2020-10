Zwar bleibt es Spekulation, was seine Beweggründe dieses Mal waren. Es liegt aber im Bereich des Wahrscheinlichen, dass er aus wahltaktischen Gründen die Demokraten als Schuldige einer vollkommen überzogenen 2,2-Milliarden-US-Dollar-Forderung präsentieren will. Druck aufbauen und hoch Pokern sind sein Stil und seine Strategie. Tatsächlich hätten die Demokraten das 1,6-Milliarden-Dollar-Angebot der Republikaner auch einfach annehmen können. Aber so funktioniert Politik nicht, schon gar nicht vier Wochen vor dieser Wahl und ganz besonders nicht in Zeiten von Corona. Doch sollte all dies Trumps Plan gewesen sein, so ging er gründlich daneben. Börsen-Realität ist gnadenlos. In Sekundenschnelle repräsentieren die fallenden Kurse, was Analysten und Anleger befürchten – und das war nicht weniger als ein weiterer drastischer Einbruch der Wirtschaft durch private Pleiten, Armut und Insolvenzen.