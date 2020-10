Mitten in der Blauen Stunde, in der der Vorhang zwischen Tag und Nacht in zwei Hälften zerreißt, teilt ein vermeintlich von Covid-19 genesener Superheld seine messianische Mission mit seinen Wählern und Gläubigen - eine Mission, die ihn in den zurückliegenden Nächten durch Fieber, Atemnot und Schwäche geleitet hat. Nun aber ist es offenbar geworden und Donald Trump stützt sich auf die erlösende Botschaft: In der Welt habt Ihr Angst, doch seid getrost, ich habe die Welt überwunden.