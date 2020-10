Herr Brzeski, ist die Bekanntgabe einer Corona-Infektion des US-Präsidenten eine börsenrelevante Nachricht?

In der jetzigen Situation ist das eine börsenrelevante Nachricht, weil die Fantasien der Marktteilnehmer in Bewegung gesetzt werden. Nämlich: Wie stark ist die Erkrankung? Es werden nun Szenarien durchgespielt. Könnte der US-Präsident am Ende sogar sterben? Was passiert dann? Müssen die Wahlen verschoben werden? Vielleicht fällt Trump auch nur für zwei Wochen aus im Wahlkampf? Diese unklare Lage verunsichert die Märkte noch mehr als es der US-Wahlkampf ohnehin schon tut.