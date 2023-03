Warum tun sie das? Warum beschädigen SPD, Grüne und FDP die ohnehin kümmerlichen Bestandteile direkter Demokratie im deutschen Wahlrecht? Weil sie es können. Weil sie hier eine Chance sehen, gleich zwei Konkurrenten um die Macht dauerhaft zu benachteiligen, sogar zu beseitigen. Weil sie entweder so gut wie nie (FDP), nur ausnahmsweise (Grüne) oder von Jahr zu Jahr weniger (SPD) Chancen haben, in den Wahlkreisen ihre Direktkandidaten durchzubringen, also eine ausreichende Anzahl von Wählerinnen und Wähler von einer bestimmten Person zu überzeugen. Die Serie von Mega-Pleiten der SPD innerhalb weniger Wochen in Mainz, in Frankfurt am Main, in Kassel, einst Heimspiele für Genossen, geben beredtes Beispiel.

In einem Heer von Verlierern waren Parteien und ihren Fraktionen die direkt gewählten Abgeordneten schon immer ein wenig suspekt, schöpfen diese doch ein gesteigertes Selbstbewusstsein aus ihrem Status. Beliebtheit zuhause, gar noch über mehrere Wahlperioden hinweg, macht nicht völlig unabhängig, aber doch ein ganzes Stück unabhängiger von den Listenparteitagen, auf denen – gerne unter fragwürdigen und klandestinen Umständen im berühmten Hinterzimmer – über Karrierechancen und ganze Biografien gekungelt und entschieden wird.