So erreichen Sie Rainer Balcerowiak:

Rainer Balcerowiak ist Journalist und Autor und wohnt in Berlin. Im Februar 2017 erschien von ihm „Die Heuchelei von der Reform: Wie die Politik Meinungen macht, desinformiert und falsche Hoffnungen weckt“ (edition berolina). Er betreibt den Blog „ Genuss ist Notwehr“ .

Wie kann das sein? So manch „urbaner Citoyen“ reibt sich verwundert die Augen. Denn in unserem größten Nachbarland tut sich Unerhörtes. Über Jahrzehnte galt Frankreich als Inbegriff des guten Lebens, voller Eleganz, großer Kultur, raffinierter und vielfältiger Küche und großen Weinen. Wen packte nicht sofort die Sehnsucht und die Reiselust in dieses Land, wenn er Jahr für Jahr tagelang die wunderschönen Bilder von der Tour de France verfolgt hat, dem berühmtesten Radrennen der Welt, das, gesäumt von feiernden Zuschauermassen, durch die fantastischen Regionen zwischen den Küsten, den Alpen und den Pyrenäen voller schöner und pittoresker Orte mit genussaffinen Menschen führt, die wissen, wie man das Leben genießt und feiert?

Der schöne Schein trügt schon lange Und ja, man bewunderte – wenigstens ein bisschen – auch den widerständigen, republikanischen Geist der Franzosen, die sich von ihrer Obrigkeit nichts gefallen lassen und in denen die Ideale der französischen Revolution – Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – sozusagen genetisch verankert sind. Natürlich hat man auch mitbekommen, dass da einiges schiefläuft. Schließlich gingen die Bilder von massiven Unruhen in den Banlieues der schicken französischen Hauptstadt und die wütenden Proteste der Gelbwesten-Bewegung vor allem in der Provinz wochen- und monatelang durch alle Medien.