„Ich werde etwas tun, was in der medienpolitischen Debatte absolut unüblich ist: Ich werde einfach sagen, was ich denke“, leitete WDR-Intendant Tom Buhrow eine Rede vor dem Übersee-Club in Hamburg im November 2022 ein. Buhrow forderte – auch unter dem Eindruck des Schlesinger-Skandals beim RBB – eine weitgehende Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems. Es gehe, so Buhrow, längst nicht mehr nur um „Einzelthemen“, sondern um eine „Grundsatzdebatte“, der sich das System stellen müsse.

Buhrow schlug beispielsweise einen Runden Tisch vor, „der die großen, grundsätzlichen Fragen beantwortet“, zudem einen „Generationenvertrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk“, da dieser in einigen Jahren nicht mehr derart gewünscht sei, wie er heute existiert. Ein „gedanklicher Neuanfang“ müsse her, „ohne die typischen Selbstverteidigungsreflexe“ und „ohne Denkverbote“.