Im Cicero Podcast Gesellschaft stimmt sich Volontär Clemens Traub mit der Moderatorenlegende Waldemar „Waldi“ Hartmann auf die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland ein. Wer sind die Favoriten auf den Titel, und wie hoch stehen die Chancen, dass wir nach 2006 ein zweites Sommermärchen erleben werden?

Der fränkische Sportjournalist, der sich spätestens durch sein legendäres Interview mit Rudi Völler für viele Fußballfans unsterblich machte, spürt nach den blamablen Auftritten der DFB-Auswahl bei den Weltmeisterschaften 2018 in Russland und 2022 in Katar eine neue Begeisterung für die Nationalmannschaft, welche das Team von Trainer Julian Nagelsmann im Turnier weit tragen könne: „Durch die zwei letzten Siege gegen veritable Gegner haben die Leute wieder Feuer gefangen. Wenn das Eröffnungsspiel am Freitag gegen Schottland gelingt, werden wir womöglich den Anfang eines neuen Sommermärchens erleben können.“

In den vergangenen Jahren sei der Individualismus bei der Nationalmannschaft auf der Strecke geblieben, so Hartmann. Doch genau diesen brauche es, damit der DFB nach all den Jahren im sportlichen Tränental die Deutschen in seinen Bann ziehen und wieder zu einem echten Titelaspirant werden könne. „Lasst die Jungs kicken, lasst die Jungs Fußball spielen“, appelliert Hartmann.

Clemens Traub (li.) und Waldemar Hartmann in der Cicero-Redaktion / J. Marguier

Das Gespräch wurde am 11. Juni 2024 aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren" – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.



