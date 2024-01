„Nie wieder ist jetzt“ und „AfD-Wählen ist 1933“ lauten beliebte Slogans des antifaschistischen Deutschlands im Jahr 2024. Hunderttausende demonstrieren gegen die AfD: in Berlin, in Hamburg, in Köln, in München. Sogar in „Dunkeldeutschland“ (Der Spiegel) werden Schilder gebastelt und wird sich auf die Socken gemacht: in Pirna, in Zittau, in Radeberg. Und überhaupt überall im Land, um ein Zeichen zu setzen gegen die Alternative für Deutschland – und irgendwie seinen Beitrag zu leisten, um die Demokratie zu „retten“ oder mindestens zu „verteidigen“.

Die allermeisten dieser Demonstranten sind leider zuhause geblieben, als im Zuge der Corona-Politik die Grundrechte, die Basis unserer Demokratie, außer Kraft gesetzt wurden. Die allermeisten Demonstranten sind auch zuhause geblieben, als die Terrorbanden der Hamas in Israel den größten Genozid an Juden seit dem Holocaust verübt haben. Israel- und damit Judenhass hat seitdem wieder Konjunktur. Grund zur Sorge scheint das für die Demokratieretter dieser Welt nicht zu sein.