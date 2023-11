Kaum etwas ist in den vergangenen Jahren so oft diskutiert worden wie die Spaltung der Gesellschaft. Wenn es einen Konsens zwischen Politikern, Philosophen und Taxifahrern gab, dann bestand der vermutlich in der Diagnose jenes tiefen Grabens, der angeblich zwischen rechts und links, oben und unten, Stadt und Land oder Ost und West verläuft. Der Berliner Soziologe Steffen Mau widerspricht: „Wir haben keine gespaltene Gesellschaft“, sagt der Professor für Makrosoziologie am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin im Streitgespräch mit dem Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel. Der wiederum hält dagegen: „Es zeigt sich immer mehr ein Trend zur Polarisierung.“

Beide haben über ihre jeweiligen Thesen ein Buch geschrieben. Maus aktuelle Publikation heißt „Triggerpunkte. Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft“; Merkel hat sein aktuelles Buch „Im Zwielicht“ genannt. Beide Bücher haben ihre Leser gefunden. Doch gehen diese unterschiedlichen Positionen überhaupt zusammen? Cicero-Autor Mathias Brodkorb sucht nach der Synthese. Für die aktuelle Ausgabe des Cicero Podcast Politik hat er Mau und Merkel zum gemeinsamen Gespräch gebeten. Das Ergebnis ist eine spannende Analyse der gesellschaftlichen Situation in Deutschland im Krisenjahr 2023.

Steffen Mau, Mathias Brodkorb und Wolfgang Merkel (v.l.n.r.) in der Cicero-Redaktion

Das Gespräch wurde am 26. September 2023 aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.

