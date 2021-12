Ob der Urheber seine Sätze ernst gemeint hat, kann ich nicht beurteilen – aber es spricht nach einer kursorischen Durchsicht von Sundermeyers übrigen Tweets eher nichts für eine ironische Aufarbeitung der aktuellen Spaltungsdebatte. Und so erinnert diese Einlassung ein bisschen an Majestix, der in „Asterix und der Arvernerschild“ empört ausruft: „Alesia? Ich kenne kein Alesia! Ich weiß nicht, wo Alesia liegt! Niemand weiß, wo Alesia liegt!“ Als aufrechter Gallier-Häuptling sollte man den Ort der Niederlage gegen Cäsar am besten komplett ignorieren: Schlacht verloren? Kann nicht sein. Punkt.