Das ZDF hat mit „ZDFKultur“ einen eigenen Redaktionsbereich, in dem sich seine Macher um die Kultur in Deutschland verdient machen wollen. Ganz besondere Aktivitäten entfalten sie dabei auf ihrem Social-Media-Account „aroundtheword“ bei Instagram. Schon der Name zeigt an, worum es dabei gehen soll: um Spracherziehung für Fortgeschrittene.

Vor ein paar Tagen hat man sich ganz besonders intensiv mit dem deutschen Kinderliedgut beschäftigt. Da Sprache ja das Denken forme, wie mitgeteilt wird, könnte das eine oder andere Kinderlied doch vielleicht „Rassismus im Kinderzimmer“ fördern. Sieht man sich die Begründungen an, kommt man aus dem Staunen allerdings nicht mehr heraus.