Als ich an einer Berliner Schule einen Vortrag über besonders effektive Lernmethoden hielt, ging es in der anschließenden Aussprache hoch her. Vor allem junge Kollegen fielen über mich her, weil ich das vom Lehrer gelenkte Unterrichtsgespräch als eine besonders wirkungsvolle Unterrichtsmethode gelobt hatte. Was ich zum Besten gegeben habe, sei Old School im wahrsten Sinne des Wortes. Frontalunterricht sei undemokratisch und schülerfeindlich. Nur die schülerzentrierten Lernmethoden seien erfolgreich, weil sie das Lernen in die Hände der Schüler legten. Ich fragte die kritischen Kollegen, ob sie denn valide Beweise, z.B. wissenschaftliche Daten, zur Verfügung hätten, die untermauern, dass die schülerfreundlichen Methoden zu guten Lernergebnissen führten. Die Antwort war verblüffend: Was man jeden Tag selbst im Unterricht erlebe, müsse man sich nicht wissenschaftlich beweisen lassen. Ich verwies auf die Ergebnisse der großen Lernstudie des neuseeländischen Bildungsforschers John Hattie, „Lernen sichtbar machen“ (2013). Darin stuft Hattie das Agieren der Lehrkraft als besonders wirkungsvoll ein, während er den Selbstlernmethoden der Schüler eine nur geringe Wirksamkeit attestiert. Überzeugen konnte ich die jungen Rebellen damit nicht.

Skandalisierung von Begriffen An diesem Beispiel kann man sehen, wie Lehrkräfte, die sich für fortschrittlich halten, aber auch viele Wissenschaftler und Journalisten, den Kulturkampf um die richtige Unterrichtskultur an unseren Schulen führen. Sie versehen missliebige Lernmethoden mit pejorativen Signalwörtern, die ihnen ein Stigma verleihen sollen. So nennen sie das Unterrichtsgespräch immer „Frontalunterricht“. Das klingt nach militärischer Front oder dem Frontalzusammenstoß im Straßenverkehr. Es soll auch Assoziationen an den wilhelminischen Pauker wecken, der den Kindern den Lernstoff mit brachialen Methoden eintrichterte. Dass dies ein groteskes Zerrbild darstellt, ficht die Kulturkämpfer nicht an. Keine Schulklasse ließe sich solche altmodischen Paukmethoden heute noch gefallen. Das negativ konnotierte Wort erfüllt jedoch seinen Zweck, weil über die Vorzüge der didaktischen Interventionen des Lehrers dann nicht mehr geredet wird.