Der Film lebt vom roten Teppich, von Show, von Glamour und vor allem von der ganz großen Bühne. All das liebt auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne). Deswegen hat sie jedes Jahr zur Berlinale den „großen Wurf“ für die deutsche Filmförderung angekündigt. Nach drei Jahren hat sie nun den Gesetzentwurf zum FFG durch das Plenum des Deutschen Bundestages gebracht. Es ist ihr erstes Gesetz und wahrscheinlich auch das letzte, das sie durch diese Hürde gebracht hat. Der große Wurf ist zur Bruchlandung verkommen.

Dabei war Deutschland lange Zeit ein attraktiver Filmstandort in Europa. Doch bereits vor fünf Jahren waren sich die damalige unionsgeführte Bundesregierung und die gesamte Filmbranche einig, dass es dringend Reformen braucht, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. 2019 wurde eine entsprechende Reform der Filmförderung angestoßen, doch jäh von der Corona-Pandemie ausgebremst. Auf Drehverbote folgten Kinoschließungen, und die gesamte Filmwirtschaft musste hohe Umsatzeinbußen in Kauf nehmen. Allein 1,5 Millionen Kinobesucher gingen verloren.

Als Rettungsanker wurde das Zukunftsprogramm Kino erfolgreich von der damaligen Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) eingeführt. Parallel dazu wurde das Corona-Programm „Neustart Kultur“ ins Leben gerufen, welches die Filmbranche mit insgesamt 300 Mio. Euro unterstützte und am Leben hielt. Beide Programme wurden nach dem Regierungswechsel 2021 mittlerweile beendet. Was bleibt, ist die fehlende Planbarkeit für die Branche und Fördertöpfe, die in Zeiten von steigender Inflation schnell leer sind, obwohl der Bund jährlich über 200 Mio. Euro in die Film- und Serienförderung gesteckt hat. Die Rahmenbedingungen nationaler wie internationaler Filmproduktionen haben sich zwischenzeitlich jedoch fundamental verändert.

Am Ende fiel der Vorhang

Die Corona-Pandemie hat maßgeblich das Nutzerverhalten verändert. Filme werden nun bequem zu Hause auf der Couch bei den großen Streamingangeboten „gebinge-watcht“, statt im Kino um die Ecke. Der Anteil deutscher Produktionen an allen in Deutschland gezeigten Kinofilmen beträgt nur noch 25 Prozent. Andere Länder reagierten und verbesserten ihre Anreize und Förderbedingungen. 70 Prozent der Unternehmen haben bereits angekündigt, wegen besserer Förderbedingungen ihre Produktionen ins Ausland zu verlagern. Deutsche Produktionen wie „Im Westen nichts Neues“ werden mittlerweile in Tschechien gedreht. Deutsche Studios wie Babelsberg stehen mittlerweile leer.

Die anfängliche Euphorie der deutschen Filmbranche nach dem Regierungswechsel 2021 ist mittlerweile verflogen. Dabei versprach die Ampel in ihrem Koalitionsvertrag, die Filmförderinstrumente des Bundes und die Rahmenbedingungen des Filmmarktes neu zu ordnen, zu vereinfachen und transparenter zu machen, sich eng mit der Filmbranche und den Ländern abzustimmen, die Einführung von Investitionsverpflichtungen und steuerlichen Anreizmodellen zu prüfen. Die Ziele waren ambitioniert, aber allein die Prüfung des Steueranreizmodells dauerte mehr als zwei Jahre. 2023 folgte die Vorstellung der Eckpunkte der Filmreform und 2024 die Ankündigung des 3-Säulen-Modells. Jeweils am Rande der Berlinale, jeweils mit großer Show und jeweils mit viel Applaus. Am Ende fiel der Vorhang.

Novellierung des Filmförderungsgesetzes

Als Unionsfraktion standen wir auch in Oppositionszeiten immer im engen Austausch mit der Branche, führten Fachgespräche durch, bei denen wir alle Vertreter der Filmwirtschaft einluden, und erklärten im Wissen um die Dringlichkeit unsere Bereitschaft, eine große Reform der Filmförderung grundsätzlich mitzutragen. Frühzeitig wurde dabei deutlich, dass die Beauftragte für Kultur und Medien weder notwendige Gespräche mit Branchenvertretern noch Abstimmungen mit den Bundesländern geführt hat.

Ende Mai 2024 – 30 Monate nach ihrem Amtsantritt – präsentierte die BKM den Entwurf zur Novellierung des Filmförderungsgesetzes, welches Ende 2024 ausläuft. Einer von drei erforderlichen Gesetzentwürfen lag damit immerhin vor, war aber weder konsens- noch beschlussfähig. Das erklärte Ziel, neben den Produzenten alle weiteren Akteure – vom Drehbuch über Verleih und Kino – mit einer Reform ausreichend zu berücksichtigen, wurde verfehlt. Weite Teile der Branche waren nicht eingebunden und fühlten sich vor den Kopf gestoßen.

Es folgten laute Hilferufe: Im Juni 2024 forderten die deutschen Filmstudios in einem Brandbrief Bundeskanzler Olaf Scholz zum Handeln auf, sonst drohe Deutschland von der Landkarte der internationalen Filmproduktionen zu verschwinden. Im November 2024 dann ein Brandbrief aller Verbände aus der Filmwirtschaft, endlich die angekündigte Reform der Filmförderung umzusetzen. Statt einer Lösung des Problems folgte das Ampel-Aus, und damit drohte der Super-GAU für die deutsche Filmbranche.

Andernfalls fällt der Vorhang

Was folgte, war eine Operation am offenen Herzen. Mit dem Auslaufen des alten FFG zum 31.12.2024 drohte im Jahr 2025 das Aus für die gesamte deutsche Filmförderung. Die FDP signalisierte, dem bereits im Ausschuss beschlossenen Gesetzesentwurf nun doch nicht mehr zustimmen zu wollen. In einem hektischen und unkoordinierten Prozess schlug die BKM erst die Verlängerung des bestehenden FFGs vor, nur um einen Tag später die Zustimmung der FDP zum novellierten Filmfördergesetz zu erkaufen. Elementare Bestandteile wie der Diversitätsbeirat wurden über Nacht geopfert, um Claudia Roth ihr einziges Gesetz zu ermöglichen.

Die gute Nachricht ist, es wird auch 2025 eine Filmförderung geben. Allerdings droht eine Hängepartie mit schweren wirtschafts- und kulturpoliti-schen Folgen. Eine Einigung mit den Bundesländern bezüglich der Steueranreize ist nicht in Sicht, Gleiches gilt für die Investitionsverpflichtung, die in Zeiten knapper Kassen ebenfalls unrealistisch scheint. Die kommende Bundesregierung tritt ein schweres Erbe an. Es gilt, schnellstmöglich ein System aufzubauen, das verlässlich, unbürokratisch und vor allem international wettbewerbsfähig ist. Unser Anspruch ist es, an der Weltspitze mitzuhalten. Unsere Regisseure, Autoren, Schauspieler und Produzenten sind dazu in der Lage. Jetzt gilt es, dass die Politik im kommenden Jahr nachzieht. Andernfalls fällt der Vorhang für den Filmstandort Deutschland für immer.