Schwer erträgliche Komödien

Im gewissen Sinne passt die Oscarverleihung in eine gute alter Hollywoodtradition. Deutsche Filme und deutsche Schauspieler werden vor allem dann ausgezeichnet, wenn es um deutsche Themen geht. Man denke nur an Schlöndorffs Verfilmung von Günther Grass‘ Roman „Die Blechtrommel“ 1980 oder Florian von Donnersmarck „Das Leben der Anderen“ 2007. Auch Caroline Links 2003 ausgezeichnete Verfilmung des Bestsellers „Nirgendwo in Afrika“ von Stefanie Zweig kreist um ein sehr deutsches Thema – jüdische Migranten während des Zweiten Weltkriegs in Kenia. Auch die Nominierungen für Bernd Eichingers „Der Untergang“ 2005 und Wolfgang Petersens „Das Boot“ 1983 passen in dieses Schema.