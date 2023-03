Antikriegsfilm bei den Oscars - Vom Verrecken im Schlamm

Die Romanverfilmung von „Im Westen nichts Neues“ ist für neun Oscars nominiert. Doch würde man diesen Film, gedreht im Jahr 2021 größtenteils in Tschechien, heute noch so in Auftrag geben? Zweifel sind erlaubt. Das Sterben an der Front, es ist wieder sinnvoll geworden.