Es waren bemerkenswerte Sätze, die der Bundeskanzler am Mittwochabend verkündete. Und das nicht nur wegen ihrer politischen Botschaft. Interessant war auch der Ton, die Sprache, der Gestus, in dem Scholz das Ende der Ampel verkündete. Denn Scholz, der äußerlich eher Spröde und Linkische, gab sich beleidigt. In einem für einen Regierungschef bemerkenswerten Ton sprach er davon, dass Christian Lindner „zu oft“ sein Vertrauen gebrochen habe. „Zu oft“ habe der Finanzminister Gesetze sachfremd blockiert. „Zu oft“ habe er „kleinkariert, parteipolitisch taktiert“.

Christian Linder, so Scholz weiter, ginge es nicht um Kompromisse zum Wohle des Landes, sondern um seine eigene Klientel und das kurzfristige Überleben seiner eigenen Partei. Hier war einer gekränkt, persönlich betroffen und zeigte das auch. Das ist bemerkenswert. Ein neuer rhetorischer Stil hält Einzug in die Politik. Zu beobachten war das schon seit geraumer Zeit. Doch selten wurde es so deutlich wie in jener Mittwochnacht.

Enttäuscht und verbittert

Galt es bisher als angemessen, die Form und damit die Fassade und den guten Anstand zu wahren, so lässt man jetzt seinen Gefühlen freien Lauf. Passend zum offenen Hemdkragen zeigt man sich enttäuscht und verbittert und nimmt persönlich. Statt sachlich über die politischen Differenzen zu informieren, zog es – und sei es auch Wahlkampfkalkül – der Noch-Kanzler vor, nachzutreten und eingeschnappt mit dem Finger auf Lindner zu zeigen. Die Szene erinnerte etwas an einen Kindergarten, in dem der kleine Olaf sich bei der Kindergärtnerin über den bösen Christian beschwert, der ihm das Schäufelchen weggenommen hat und mit wütend-weinerlicher Stimme verkündet: „Der Christian ist voll gemein!“

Noch kindischer gab man sich bei den Grünen. Deren Bundestagsfraktion postete einen Tweet in dem sich die Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann („Ihr fragt euch vielleicht, was ist da eigentlich gerade in Berlin passiert?“) in schönstem Gruppentherapie-Jargon („aber das Ego von Christian Lindner, diese Destruktivität war einfach größer. Und das war wirklich enttäuschend)“ tief betroffen zeigte. Emotional unterstützt wurde sie dabei von ihrer Kollegin Katharina Dröge, die zu kämpfen versprach, „damit ihr eine Zukunft habt, ihr, die Menschen mit Migrationsgeschichte, die hier genauso zu Hause sind wie wir, Katharina und Britta“. Soviel Realsatire war selten.

Keine kalte Analyse

Schon kurz nach Bekanntwerden des Scheiterns der Koalition hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck zu Protokoll gegeben: „Dennoch fühlt sich dieser Abend falsch an. Falsch und unnötig.“ Und am Morgen danach sprach Christian Lindner von „menschlichen Enttäuschungen“ und zeigte sich „betroffen“ angesichts mancher Aussagen über ihn und die FDP, mochte sich an dieser Diskussion jedoch nicht beteiligen – um es dann eine Viertelstunde lang zu tun.

„Betroffen“, „fühlen“, enttäuscht“, „wirklich enttäuscht“, „Vertrauen gebrochen“. Es ist die Sprache der Therapiekreise und Gesprächsrunden, der Beziehungsarbeiter und Selbstfindungsseminare, die sich in der Politik breit macht: klebrig, gefühlig und infantil. Der Sound der sozialen Netze und einer Gesellschaft, in der sich alle nur noch gekränkt fühlen, angegriffen, verletzt, überlastet und diskriminiert okkupiert den politischen Raum.

Dabei sollte es in diesem eigentlich um eine möglichst schonungslose Wahrnehmung der Realität gehen, eine kalte Analyse der Wirklichkeit und die Fähigkeit, sich auch harten Wahrheiten mit Nachdruck zu stellen. Doch diese Fähigkeiten gehen zunehmend verloren. Der um sich greifende Sprech der Betroffenen, der Sensiblen und Achtsamen ist ein überdeutliches Indiz dafür.

Eine infantile Gesellschaft

Wenn nicht alles täuscht, stehen wir in den kommenden Jahrzehnten vor den größten politischen, wirtschaftlichen, sozialen und militärischen Herausforderungen seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Welt ist multipolar geworden. Alte (Russland, China) und neue (Indien) Mächte beanspruchen ihren Platz an der Tafel. Die Friedensdividende nach dem Kalten Krieg erweist sich als Illusion. Deutschland muss massiv aufrüsten: materiell und vor allem mental.

Die Komfortzone hat ausgedient. Zugleich wurde in den letzten Jahren die Basis unseres Wohlstandes fahrlässig zerstört. Die Infrastruktur hat man verkommen lassen und die Sozialsysteme überstrapaziert. Es wird ungemütlich. So viel ist klar. Wir werden die kommenden Probleme nur bewältigen, wenn wir die nötige Resilienz, Ernsthaftigkeit, charakterliche Reife und innere Standfestigkeit mitbringen, um den zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten zu begegnen.

Doch weder die Gesellschaft noch die politische Klasse machen in Wortwahl und Verhalten auch nur annähernd den Eindruck, als seien sie dem gewachsen. Eine infantile Gesellschaft kreist um ihre Befindlichkeiten. Das ist es, was einem zuerst Sorgen machen muss. Oder wie es Noch-Kanzler Scholz in der Minute des Zerbrechens seiner Koalition treffend formulierte: „So. Doof.“