Heute hat der Bundeswirtschaftsminister und frühere Grünen-Vorsitzende Robert Habeck erklärt, dass er als Kanzlerkandidat der Grünen in den nahen Bundestagswahlkampf ziehen will. Obwohl das nicht sonderlich überraschend war, erntet er dafür zunächst einiges an Spott und Häme. Denn die Grünen stehen in Umfragen bei 9 bis 12 Prozent.

Auch Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hält es eher für eine humorvolle Einlage an diesen stressigen Tagen, die Habeck nun mit den Wählern ausmachen müsse. Doch der dahinter stehende grüne Anspruch und das strategische Selbstbewusstsein, welches sich so zeigt, sind doch abseits der aktuellen Stimmungslage durchaus verständlich und nachvollziehbar. Unerklärlich ist allerdings, warum die Grünen aus ihrer Entscheidung für Habeck keine echten Konsequenzen ziehen.