Was Schulexperten insgeheim erwartet hatten, trat am 6. Dezember 2023 ein: Die PISA-Studie 2022 enthüllt für die deutschen Schüler niederschmetternde Resultate. In Mathematik vergrößerte sich der Anteil der 15-Jährigen, die nur die unterste von sechs Kompetenzstufen erreichen, auf 30 Prozent. Diese Schüler versagen dabei, den Wert einer Währung in den einer anderen Währung umzurechnen. Über diese Schülergruppe schreibt die Studie: „Schüler der leistungsschwachen Gruppe laufen Gefahr, aufgrund ihrer unzureichenden Mathematik-Kompetenz an der gesellschaftlichen Teilhabe beeinträchtigt zu sein.“

Auf Deutsch: Diese Schüler finden sich überall dort, wo im Alltag gerechnet werden muss, nicht zurecht. Im Lesen verstehen 26 Prozent der Schüler den Sinn eines mittelschweren Textes nicht. Im naturwissenschaftlichen Teil des Tests können 23 Prozent nicht erklären, warum es auf der Erde Tag und Nacht gibt. Das Siegerland in Mathematik, Japan, ist Deutschland weit enteilt. Zwischen den Leistungen japanischer und deutscher Schüler klafft ein Abstand von einem ganzen Schuljahr.