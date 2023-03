Eines der überflüssigsten Genres im Journalismus ist das Schauspieler-Interview. Ganz oben auf der Liste der dämlichen Fragen: „Wie fühlt es sich an, einen Mörder zu spielen?“ Oder auch: „Wie hat sich die Liebesszene mit Johnny Depp angefühlt?“ So etwas in der Art eben, worauf man als Gesprächspartner wohl nur mit irgendwelchen Floskeln antworten kann wie: „Oh, es war sehr aufregend.“

Der übliche branchentypische Quatsch also, wie er nun einmal zur Vermarktung von Filmen dazugehört. Keine der beteiligten Seiten erwartet echtes Interesse aneinander, und so wird das Schauspieler-Interview-Gedöns eben nach den Maßgaben der sogenannten Professionalität abgespult, indem man einander mit unterstellten oder geheuchelten „Gefühlen“ abspeist und so tut, als wäre die Unterhaltungsindustrie eine Art psychotherapeutische Anstalt, bei der es um Wahrheitsfindung geht.

Eine Illusionsmaschine

Wie fühlt es sich also an, einen Mörder zu spielen? Was soll der Leser ernsthaft für eine Antwort auf solch eine Frage erwarten? „Ach wissen Sie, ich habe in der Vorbereitung auf diese Rolle einfach ein paar Menschen umgebracht, um mich besser hineinfinden zu können.“ Wohl kaum. Es gehört halt einfach zum Schauspielerberuf dazu, einen Mörder genauso spielen zu können wie einen Friedensnobelpreisträger.

Wobei sich auch hier inzwischen das Gift der vermeintlichen Authentizität verbreitet, wenn etwa Transpersonen nur noch von echten Transpersonen oder überhaupt Minderheiten nur noch von echten Minderheiten gespielt werden sollen. Das Schaugewerbe gab schon immer Anlass dazu, für bare Münze gehalten zu werden – obwohl es in den seltensten Fällen überhaupt ein Abbild der Realität sein will, sondern eine Illusionsmaschine ist, die süße Träume erzeugt.

Schreck lass nach!

Hugh Grant war insofern zu seinen erfolgreichsten Zeiten ein Paradebeispiel für den Traummann, als der er in romantischen Gassenhauer-Komödien wie „Notting Hill“ oder „Vier Hochzeiten und ein Todesfall“ zu sehen war: britisch, leicht verschroben, etwas verschusselt – aber eben auch liebenswert und gut aussehend sowieso. Weswegen er, so offenbar die Annahme vieler Gesellschaftsjournalisten, natürlich auch im echten Leben genau so zu sein habe wie in seinen Rollen.

Und wenn sich diese Annahme als falsch herausstellen sollte, weil Hugh Grant eben erstens ein Schauspieler ist und zweitens wahrscheinlich lieber gefragt werden würde, wie das Catering am Set war anstatt zum hunderttausendsten Mal darauf antworten zu müssen, ob er Julia Roberts auch privat sexy findet, bricht eine Welt zusammen: Schreck lass nach, der ist ja in Wahrheit ganz anders!

Sehr große Contenance

Seit einigen Tagen kursiert nun ein kurzes Video, auf dem zu sehen ist, wie Hugh Grant vor der Oscar-Verleihung in Hollywood auf dem roten Teppich von dem Model Ashley Graham für einen Fernsehsender vor die Kamera gelockt und mit selten dämlichen Fragen traktiert wird. Tenor der Journalisten, die diesen Auftritt hinterher kommentierten: Der 62-Jährige habe sich total despektierlich verhalten und Graham auflaufen lassen.

Weil ich solchen Empörungsstürmen generell nicht traue, habe ich mir den Mitschnitt angesehen und komme zu einem völlig anderen Urteil: Grant hat im Gegenteil sogar sehr große Contenance bewahrt, und sein (nicht für die Kamera gedachtes) kurzes Augenrollen am Ende des knapp anderthalbminütigen Dialogs ist noch eine äußerst milde Reaktion auf Gaga-Fragen wie: „What’s your favorite thing about coming to the Oscars?“ oder „What are you most excited to see tonight?“

Jahrmarkt der Eitelkeiten

Er bleibt jedenfalls die ganze Zeit sehr freundlich, verzieht keine Miene, gibt nach kurzem Überlegen zu Protokoll, die Oscar-Verleihungen seien eben ein Jahrmarkt der Eitelkeiten (wörtlich: „Vanity Fair“ in Anspielung auf den gleichnamigen Roman von Thackeray), was Ashley Graham allerdings als Vorfreude auf die Vanity-Fair-Party des ebenfalls gleichnamigen Magazins missinterpretiert.

Großartig auch Grants Antwort auf die Frage, was er denn heute Abend trage – denn er steht ja im Smoking direkt neben der Fragestellerin und vor der laufenden Kamera: „Just my suit.“ Was offenbar als unzureichend empfunden wurde, jedenfalls will Graham unbedingt noch herauskitzeln, von welchem Hersteller das gute Stück denn stammt. Darauf Hugh Grant: „I can’t remember my tailor.“ Auch sehr trocken sein Statement auf den Klassiker der Schauspieler-Interview-Fragen, wie es sich „angefühlt“ habe, im Film „Glass Onion“ mitgewirkt zu haben: Er selbst, so Grant, sei da ja nur drei Sekunden lang zu sehen gewesen.





Kurzum: In diesem selbst für Hollywood-Verhältnisse komplett sinnentleerten Frage-Antwort-Spiel zeigt Hugh Grant sein Talent als Comedian, während Ashley Graham wirklich alles dafür zu tun scheint, um dem Publikum als dumme Pute in Erinnerung zu bleiben. Das ist auch für jeden offensichtlich, nur eben nicht für einen Großteil der Journalistinnen und Journalisten, die sogleich ihrem Empörungsreflex freien Lauf ließen und den Briten als hochmütig, arrogant, frech, respektlos und überhaupt als unprofessionell beschimpften.

Nicht einmal die FAZ ist sich zu dumm, bei diesem Spiel mitzumachen, wobei sich deren Autorin sogar noch an einem verunglückten Hugh-Grant-Interview abarbeitet, das sie vor mehr als 20 Jahren mit ihm geführt und das offenbar eine posttraumatische Belastungsstörung bei ihr hinterlassen hat. Nun denn.

Das Volk ist anderer Meinung

Das alles wäre auch gar nicht der Rede wert, wenn die Leser der Grant-Verrisse nicht zu einer völlig anderen Bewertung der Oscar-Episode kämen. Zumindest finden sich in den Leserkommentaren hinter den entsprechenden Artikeln fast ausschließlich Stimmen, die der journalistischen Meinung deutlich widersprechen und Hugh Grant nicht nur verteidigen, sondern mitunter regelrecht hochleben lassen.

Wodurch übrigens zweierlei sehr deutlich wird: Die Leserinnen und Leser sind nicht so dumm, wie Journalisten glauben – in diesem Fall kann sich nämlich in weniger als 90 Sekunden jeder ein eigenes Bild von dem angeblich doch so skandalösen Vorgang machen. Punkt zwei: Hugh Grant verfügt über genau die Art trockenen Humor, mit dem die neuzeitlichen Tugendwächter nichts mehr anzufangen wissen, weil sich alles nur noch um verletzte Gefühle drehen soll. Da kann man als Komödiant durchaus mal die Augen verdrehen. Und nicht nur das.