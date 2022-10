Francis Fukuyama wurde 1952 in Chicago geboren. Er studierte Politikwissenschaft in Harvard. Sein 1992 veröffentlichter Bestseller „Das Ende der Geschichte“ machte ihn international bekannt. Fukuyama ist einer der bedeutendsten politischen Theoretiker der Gegenwart. Er lehrte an der Johns-Hopkins-Universität, erhielt 2015 den Johan-Skytte-Preis und hat zahlreiche Bücher zur US-Politik veröffentlicht. Derzeit ist er Professor für Politikwissenschaft an der Stanford-Universität.

Herr Fukuyama, als Sie vor ziemlich genau 30 Jahren mit ihrer berühmten These vom „Ende der Geschichte“ von sich reden machten, hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass ich mit ihnen einmal über Karl Popper reden würde.