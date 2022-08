Ein aktuelles Beispiel ist der Abbruch eines Konzertes in der Schweiz, weil weiße Musiker Dreadlocks trugen und Reggea-Musik spielten. Doch nicht nur in der Musik, auch in der Modeindustrie müssen sich Designer und Modehäuser dem Vorwurf der kulturellen Aneignung stellen, wie jüngst das Modehaus Dior, weil es ein Kleidungsstück anbietet, das wie ein traditioneller chinesischer Rock aussieht. Kulturelle Aneignung herrscht laut Definition in der Online-Enzyklopädie Wikipedia, „wenn die angeeigneten Kulturelemente von einer Minderheit stammen, die als sozial, politisch, wirtschaftlich oder militärisch benachteiligt gilt“. China, eines der bevölkerungsreichsten Länder, wirtschaftlich stark, das Land der Plagiate – wohl nirgendwo trug die Aneignung kultureller Leistungen anderer so erfolgreich zur Volkswirtschaft bei, wie in China – weshalb der Vorwurf gegen Dior recht eigenwillig wirkt.