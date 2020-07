So erreichen Sie Reinhard Mohr:

Reinhard Mohr (*1955) ist Publizist und lebt in Berlin. Zuletzt erschien sein Buch „Bin ich jetzt reaktionär? Bekenntnisse eines Altlinken“ (2013, Gütersloher Verlagshaus).

Noch niemals, seit ich lebe, stand mein Familienname so oft in der Zeitung wie in den vergangenen Wochen. Mal heißt es, der Mohr müsse weg, weil es ein rassistischer Begriff sei, mal schreiben Kollegen, der Mohr sei ein positiv besetztes Wort, was ich natürlich sehr nett finde. Schließlich war auch einer der Drei Heiligen Könige aus dem Morgenland ein Mohr.

Den frühen, auch als Mauren bezeichneten Mohren sagen manche Namensforscher sogar besondere medizinische Kompetenzen nach, weswegen bis heute etwa hundert Apotheken in Deutschland noch „Mohren-Apotheke“ heißen. Andere sehen darin allerdings eine „abwertende“, diskriminierende und beleidigende Bezeichnung aus der Kolonialzeit, auch wenn noch niemand je gehört hat, wie ein dunkelhäutiger Mensch in der U-Bahn oder im Bus von zwanzigjährigen Rechtsradikalen mit dem Ausruf „Du Mohr!“ attackiert wurde – übrigens ganz im Gegensatz zu „Du Jude!“

Der „Sarotti-Mohr“ heißt jetzt „Magier der Sinne“

Schon vor Jahren brachte eine Marburger Konfliktforscherin auch noch den Vorwurf ins Spiel, „Mohr“ wecke verwerfliche Assoziationen wie „niedlich“ und „kindlich“. Gilt das auch für den legendären „Sarotti-Mohr“, der inzwischen „Magier der Sinne“ heißt“? Und was ist mit der österreichischen Nachspeise „Mohr im Hemd“, die immer noch nicht offiziell in „Dessert of Colour“ umbenannt wurde?

Das alles ist sehr verwirrend, und immer wieder fragen mich Freunde und Kollegen halb im Ernst und halb spöttisch, wann ich denn nun meinen Namen ändere. Nelson Mandela kann ich mich schlecht nennen, denn das wäre mindestens eine „cultural appropriation“, also eine verbotene Aneignung schwarzer Kultur und Tradition. Bedenkt man noch, dass ich ein alter weißer Mann bin, der noch nicht einmal ein Trainingscamp mit praktischen Übungen in „Critical Whiteness“ absolviert hat, verschärft sich das Problem weiter.

Abarbeitung eines Schuldkomplexes

Pop-up-Info für unwissende alte weiße Männer: Critical Whiteness heißt, sich mit seiner Weißheit kritisch auseinanderzusetzen, am besten unter Anleitung eines PoC, zu deutsch: einer farbigen Person. Bento, das aufgeweckte Kindermagazin bei Spiegel online, das demnächst leider eingestellt wird, fragte jüngst weiße junge Männer, wann sie ihr Weißsein zum ersten Mal bewusst wahrgenommen hätten und was das mit ihnen gemacht habe.

Der eine oder andere schien regelrecht schockiert gewesen sein, als er plötzlich bemerkte, dass er ein gesunder, gutaussehender, gebildeter, privilegierter junger weißer Mann war. Dieser Schuldkomplex ruft geradezu danach, lebenslang abgearbeitet zu werden. Doch wir schweifen ab. Bei mir steht jetzt erst einmal das Thema „Critical Mohrness“ im Vordergrund: Wann habe ich den Mohr in mir zum ersten Mal bemerkt, und was hat das mit mir gemacht? Offen gesagt: Keine Ahnung! Noch komplizierter ist die Frage, ob ich Täter oder Opfer bin, ob also mein Nachname andere diskriminiert oder mich selbst.

Critical Greenhornness

Stammbaumforschung habe ich so wenig betrieben wie die Stuttgarter Polizei, auch wenn das junge weiße Schwaben-Grüne anders sehen, die ihren Kursus in Critical Greenhornness noch vor sich haben. Meine Urgroßeltern mütterlicherseits kommen aus Unterfranken, der ein oder andere musste harte Arbeit im Steinbruch beim Abbau von rotem Sandstein verrichten.

Großvater Hans Mehling war Schaffner in Frankfurt am Main, bis er 1933 wegen einer Anti-Hitler-Rede im Straßenbahndepot fristlos entlassen wurde. Der Großvater väterlicherseits, Ludwig Mohr, war Beamter bei der Deutschen Reichsbahn. Was er dort genau gemacht hat, weiß ich nicht. Vermutlich aber haben sich beide mit vielem konfrontieren müssen, mit dem realen Wahnsinn des Nationalsozialismus, Krieg, Bomben und Zerstörung, nur nicht mit ihrem Weißsein.

„Der Mohr kann gehen“

Was ich weiß: Im ganzen Leben hat mich kein Mensch je auf meinen Familiennamen angesprochen, weder während des Studiums noch in der linken Frankfurter Szene, weder im multikulturellen Frankfurter Bahnhofsviertel, wo ich zehn Jahre lebte, noch im hanseatisch kühlen Hamburg, und in Berlin schon gar nicht.

Es gab erboste Leser meiner Artikel, die mich wahlweise „Renegat“ oder „Kriegstreiber“ nannten, „Reaktionär“ oder „Profiabtrünniger“ – nur als „Mohr“ wurde ich niemals beleidigt. Der einzige schale Witz auf meine Kosten zog sich von der Sexta bis ins Erwachsenenalter – das berühmte Zitat aus Friedrich Schillers Drama „Die Verschwörung des Fiesco“: „Der Mohr hat seine Arbeit getan, er kann gehen.“

Säuberungsaktionen der Sprachpolizei

Auch dieser abgestandene Versuch, Bildung und Mobbing miteinander zu verzahnen, hinterließ bei mir keine nachhaltige Traumatisierung. Es muss daran gelegen haben, dass ich schon damals „ein Stück weit“ (Björn Engholm, Robert Habeck) Critical Mohrness betrieben habe, ohne dass es mir bewusst gewesen wäre. Intuitiv war mir klar: Mein Name ist purer Zufall. Er hat nichts weiter zu bedeuten. Andere heißen Laschet, Lohmeier oder Hasenfratz-Schreier – ein berühmter Mainzer Dachdecker und Fassenachtssänger („Humba humba tätärä“, „Heile, heile Gänsche“) hieß sogar Ernst Neger.

Die Säuberungskommandos der neuen deutschen Sprachpolizei, die gar nicht wissen, dass sie in der stalinistischen Tradition geschichtspolitischer Auslöschung stehen, werden noch unendlich viel Arbeit haben, um ihrem Triumphalismus einer blinden Gegenwärtigkeit zu frönen. Deshalb hat der Mohr seine Arbeit noch lange nicht getan. Nächstes Aufgabengebiet: Critical Stupidness.