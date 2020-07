Kennen Sie Gustav Sabac el Cher? Falls nicht, sind Sie damit nicht allein. Das ist schade, denn Gustav Sabac el Cher war einer der letzten schwarzen Heeresmusiker in der preußischen Armee. Nach Menschen wie ihm wurde eine U-Bahn-Station in Berlin benannt, die jetzt im Zentrum einer kontroversen Debatte steht, die den ganzen Irrsinn grüner Identitätspolitik spiegelt. Es geht um den U-Bahnhof Mohrenstraße in Berlin-Mitte. Der soll in Zukunft den Namen Glinkastraße tragen, nach dem russischen Komponisten Michail Glinka, der 1804 geboren wurde und 1857 in Berlin verstarb. So haben es die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) entschieden.

Solche Umbenennungen sind nicht ungewöhnlich. Der U-Bahnhof Mohrenstraße hat seit seiner Eröffnung 1908 schon mehrfach den Namen gewechselt. Bis 1950 hieß er Kaiserhof. In Ost-Berlin trug er dann kommunistische Namen: Bis 1986 hieß er Thälmann-Platz und bis 1991 Otto-Grotewohl-Straße, nach dem langjährigen Ministerpräsidenten der DDR, bevor er nach den „Mohren“ aus dem Heeresmusikcorps benannte wurde.

Eine Zumutung für Schwarze und Anwohner?

Die Geschichte bleibt nicht stehen. Die Namen spiegeln den Zeitgeist ihrer Epochen wieder. Was aber verrät es über die Gegenwart, wenn der Mohr auf den Müllhaufen der Geschichte soll – nach massivem Druck der Berliner Grünen? Markiert der Mord an George Floyd eine geschichtliche Zäsur wie der Abschied von der Monarchie oder der Mauerfall? Diesen Eindruck könnte man bekommen, wenn man die Fraktionschefin der Berliner Grünen reden hört.

Sie fände es unerträglich, wie an dieser Stelle „der Kolonialismus in eine Wortschöpfung gegossen und Schwarze, Anwohnerinnen und Anwohner dem täglich ausgesetzt“ würden, ereiferte sich Antje Kapek auf dem Höhepunkt der Debatte um Polizeigewalt und Rassismus. Es sei höchste Zeit, dass der U-Bahnhof umbenannt werde.

