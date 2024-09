„Wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, in Notsituationen ein freundliches Gesicht zu zeigen, dann ist das nicht mein Land“, sagte die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel im Jahr 2015. Dieses Zitat bildete am Sonntagabend – auf den Tag genau neun Jahre alt – den Auftakt zur neuesten Diskussion bei Caren Miosga im Ersten.

Damals hatte die Bundesregierung tausende Migranten aus Syrien und Afghanistan unbehelligt nach Deutschland einreisen lassen. Die sogenannte „Willkommenskultur“ war geboren, mit Teddybären und Applaus an den Bahnhöfen für die Ankommenden – und das Land wurde erfasst von dem wohligen Gefühl, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Endlich. Moralland. Moralrepublik. Tödliche Republik.

Seitdem ist viel Wasser die Isar hinuntergeflossen und spülte nicht nur die Willkommensszenen von damals ins kollektive Gedächtnis der Republik, sondern auch die Szenen auf der Kölner Domplatte, die Bilder des Attentats vom Berliner Breitscheidplatz, zuletzt die Bluttat von Solingen. Und viele Menschen haben längst jenes Gefühl, das Angela Merkel partout nicht haben wollte: Das ist nicht mehr mein Land.

Das Erbe Angela Merkels

Weil dem so ist, wird nach Solingen nun diskutiert, wie umzugehen sei mit der Migrationskrise; wie sich die Zahl der illegalen Zuwanderer reduzieren lässt; wie man die AfD wieder kleinbekommt, nachdem man über Jahre die Dinge hat einfach laufen lassen, obwohl viele Beobachter schon sehr lange warnen vor den negativen Folgen der deutschen Asylpolitik. Warnen wie gegen Windmühlen, weil es Warnungen waren, die man nicht hören wollte. Wir bekommen doch Menschen geschenkt. Und überhaupt: Wir schaffen das.

Diskutiert über all das wurde auch bei Miosga am Sonntagabend. Mit dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst (CDU), der dort eine Regierungskoalition mit den Grünen führt. Ist es unchristlich, Asyleinwanderung wirksam begrenzen zu wollen? Das wollte Miosga wissen, die wohl eher nicht im Bilde ist, wie sich das verhält mit der Theologie und der Theologie in der Praxis.

„Es ist nichts unchristlich daran, wenn Menschen in einem unserer europäischen Nachbarländer Sicherheit finden. Und genau darum geht es ja. Es geht darum, dass Menschen, die woanders in Sicherheit sind, nicht mehr nach Deutschland kommen brauchen“, antwortete Wüst – und verwehrte sich gegen den Vorwurf, die CDU wolle gerade Merkels Erbe beerdigen. Erstens, so Wüst, wurden schon unter Merkel Maßnahmen ergriffen, um Zuwanderung zu begrenzen. Und zweitens, so Wüst: „Es hat nicht gereicht.“

Ob eine Unionsregierung eine bessere Regierung wäre?

Mühsam für den Zuschauer war diese Sendung am Sonntagabend. Und erkenntnisarm. Zur K-Frage wollte sich Wüst nicht näher äußern. Auch nicht zu Markus Söder, der sich – so könnte man jüngste Äußerungen des bayerischen Ministerpräsidenten deuten – womöglich in Stellung bringt, um gegen Merz in den K-Kampf zu ziehen. Für Wüst steht nur fest: „Wir brauchen eine bessere Regierung“. Diesen Satz sagte er – sofern der Autor dieser Zeilen richtig gezählt hat – drei Mal in elf Minuten.

Ob eine Unionsregierung eine bessere Regierung wäre? Das kommt auf den Koalitionspartner an. Und auf die Perspektive. In NRW etwa regiert die CDU mit den Grünen fast geräuschlos. Gleichzeitig ist dort eine Ministerin namens Josefine Paul (Grüne) im Amt, ihrerseits – tief einatmen, damit der Titel in einem Rutsch genannt werden kann – Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration.

Wäre in Solingen konsequent gearbeitet worden – ergo: wäre der Attentäter von Solingen seiner Abschiebung nicht problemlos entgangen und anschließend nicht mehr behelligt worden –, wären Menschen noch am Leben. Politisch verantwortlich für das Desaster: vielleicht Josefine Paul. Ob sie es ist, auch dazu wollte sich Wüst nicht äußern, der unter „politischen Konsequenzen“ versteht, dass man es künftig besser machen müsse. Aha.

Zurückweisungen an den deutschen Grenzen untauglich?

Bei all der Erkenntnisarmut war es fast erfrischend, dass die Sendung kurz unterbrochen wurde. Unters Publikum hatten sich zwei Demonstrantinnen gemischt. Als die Runde erweitert wurde um den Migrationsforscher Gerald Knaus und die Journalistin Gilda Sahebi, die etwa für die taz schreibt, machten die mit Transparenten Rambazamba, skandierten, schrien herum. Nur was sie wollten, das wurde nicht klar. Obwohl Miosga sogar anbot, dass die beiden sich äußern dürfen. Die schrien aber lieber herum – und waren irgendwann verschwunden.

Also zurück zum weiteren Gespräch: Der Migrationsforscher Knaus hält Zurückweisungen an den deutschen Grenzen für untauglich zur Begrenzung der illegalen Asylmigration, für rechtlich und politisch schwierig. Denn, und darauf weist Knaus hin, würde eine solche Maßnahme vor allem jene Nachbarn treffen, die ähnlich viel leisten wie Deutschland. Knaus ist der geistige Architekt des EU-Türkei-Deals. Für ihn ist dieser die Blaupause für eine effiziente Begrenzung der Asylzahlen. Sprich: Es brauche weitere, ähnlich gelagerte Deals, damit die Zahl der Zuwanderer in die Europäische Union sinkt und weniger Menschen auf dem Weg in die EU sterben.

Die Journalistin Sahebi versuchte derweil wiederholt, die Probleme kleinzureden und der Politik zu unterstellen, sie würde Migranten die Schuld geben für alles, was im Land schief läuft. Doch nicht einmal Miosga schien diesen Vorwurf ernst zu nehmen – weil er, so deutlich darf man das schreiben, Unsinn ist. Niemand macht pauschal alle Migranten verantwortlich für alles, was im Land schiefläuft. Außer Teile der AfD vielleicht, aber selbst darüber lässt sich streiten.

Die Probleme liegen auf der Hand – und werden sich auch mit unterschwelligen Rassismusvorwürfen und herbeigezauberten Parallelrealitäten nicht in Luft auflösen. Denn das Deutschland des Jahres 2024 hat an Naivität verloren im Vergleich zum Deutschland der Jahre 2015/2016. Das zeigen alle Umfragen. Und weil dem so ist, verfängt der Rassismusvorwurf nicht mehr. Und das ist auch gut so.

Das ist nicht mehr mein Land

Ein Problem aus der Sicht von Wüst – das wiederum eine Folge des Migrationsproblems ist – ist das Erstarken der AfD. Und das wiederum, da muss man Wüst Recht geben, wird nur gelöst werden können, wenn zuerst das andere Probleme gelöst wird: dass im Jahr nicht mehr Hunderttausende nach Deutschland kommen, für die es kaum noch Kapazitäten gibt.

Womöglich ist, wie der Migrationsforscher Knaus argumentiert, eine Zurückweisung im großen Stil an den Grenzen tatsächlich untauglich, um die Situation in den Griff zu kriegen. Aber der Versuch ist es womöglich wert, vielleicht erstmal nur für drei Monate, wie CDU-Chef Friedrich Merz als Kompromiss vorschlägt. Denn viel zu viele Menschen in Deutschland stellen heute fest: Das ist nicht mehr mein Land.