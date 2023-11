Ordnung? Welche Ordnung? Ist die Welt nicht schon lange in Unordnung? Politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich. Wann gab es zuletzt so etwas, das sich als Ordnung bezeichnen ließ? Im alten Kalten Krieg? Ost gegen West – ganz geordnet, mit klaren Interessen und Fronten, so zumindest heute die verklärende Wahrnehmung im Kontrast zum gefühlten Chaos der Gegenwart.