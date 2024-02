Wer heute über China spricht, kommt leicht in die Rolle, unangenehme Wahrheiten zu tangieren – nicht so sehr in Bezug auf China, sondern in Bezug auf Deutschland. Der Versuch, sachlich über das Land mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern zu informieren, ist jedenfalls riskant. Und das nicht, weil es einen Mangel an Wissen gäbe, wohl aber, weil der eigene Zugang zu den vielfältigen Informationen und deren Vermittlung behindert wird, vor allem durch fehlende Sprachkenntnis und Lesekompetenz.