Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

Jedes Mal, wenn sich unsere Qualitätsmedien ein mindestens hundertprozentiges Vertrauen ihrer Kundschaft in die eigene Arbeit bescheinigen, um die nächste Preis- oder Gebührenerhöhung zu rechtfertigen und die eigene Unersetzlichkeit zu betonen, also mittlerweile einmal pro Woche, gibt es neuen Anlass, eben diese Behauptung anzuzweifeln. Das liegt nicht nur an einem wachsenden sprachlichen Unvermögen, insbesondere im Umgang mit dem Konjunktiv, einst der beste Freund des Journalisten, weil nur er es vermag, Behauptungen, Ereignisse, Zitate und Tatsachen elegant aufzuteilen nach Herkunft, Plausibilität und Wahrheitsgehalt. Es liegt auch und vermehrt an einem liederlichen Umgang mit den Quellen, von denen es mehr gibt als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit.

Die Digitalisierung der Medienbranche hat Verfahren und Usancen hervorgebracht und gefördert, die sich mit anständigem journalistischen Handwerk nicht gut vereinbaren lassen. So lauten die häufigsten Quellen angeblicher oder tatsächlicher „Nachrichten“ inzwischen „wohl“ und „offenbar“. Und das ist nicht in Ordnung. Ja, es ist regelrecht verkehrt.