Dieser Tage bekam ich Besuch von einem Journalistik-Professor der New York University. Im Rahmen eines Stipendiums der Robert-Bosch-Stiftung widmet sich der amerikanische Akademiker Jay Rosen dem Zustand des deutschen Journalismus. Und dabei treibt ihn die Frage um, weshalb dieser im Unterschied zum angelsächsischen Journalismus in Zeiten von Donald Trump, der AfD und anderem eher in Gefahr ist, aktivistische Tendenzen aufzuweisen, das ganze Gewerbe als Erziehungseinrichtung misszuverstehen und eine übergroße Nähe zum politischen Betrieb an den Tag zu legen.

Es war erst wenige Tage her, dass sich die Kanzlerin in einem Sommerspaziergang namens Pressekonferenz vom Berliner Pressekorps verabschiedet hatte, und nicht nur im Eindruck dieser Veranstaltung fand ich die Fragestellung von Jay Rosen berechtigt.

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Abonnenten der Print-Ausgabe zahlen nur 1,90 € pro Monat.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.