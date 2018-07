Betonung der Richtlinienkompetenz

Ein großer Anteil der Fragen bezog sich aus naheliegenden Gründen auf den jüngsten Asylstreit zwischen CDU und CSU und darauf, wie groß die daraus erwachsenen Schäden denn nun seien: für die politische Kultur im allgemeinen und die Bundeskanzlerin im speziellen. Merkel verfolgte dabei die Linie: Die Auseinandersetzung sei notwendig gewesen, weil es eben um grundsätzliche Dinge gegangen sei. Es könne in einer Demokratie nicht das Ziel sein, „jede Art von Streit zu vermeiden“, so Merkel, jedoch sei die Tonalität zum Teil sehr „schroff“ gewesen. Nun habe man aber einen Kompromiss gefunden, dessen Inhalt abgearbeitet werden müsse. Die Kanzlerin hob in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich ihre Richtlinienkompetenz hervor, an der sich die Kabinettsmitglieder zu halten hätten, nicht zuletzt Seehofer. Damit war auch klar, dass die beiden Parteivorsitzenden einander eben nicht auf Augenhöhe begegnen. Bei Gerhard Schröder war das seinerzeit die Ansage von wegen „Koch und Kellner“; bei Merkel klingt es natürlich viel diplomatischer, läuft aber auf dasselbe hinaus. Wenn die CSU das ändern will, sollte sie sich demnächst am besten um eine Kanzlerkandidatur aus den eigenen Reihen bemühen.