Jürgen Zimmerer, Professor für Globalgeschichte an der Universität Hamburg, findet das ganz „wunderbar“, also die Tilgung des Wortes „Neger“. Ganz wunderlich allerdings ist, was der Verlag zur Begründung ausführt. Dass die Texte Michael Endes rassistisch seien, wird jedenfalls nicht behauptet, ganz im Gegenteil. Ausdrücklich weist der Verlag darauf hin, dass Ende mit seinen Geschichten „ein Gegenbild zur nationalsozialistischen Ideologie“ geschaffen habe. Es handelt sich also eigentlich um antirassistische Kinderliteratur im besten Sinne.