Wissen Sie, was ich noch interessanter finde? Sie sprachen es an, das Buch wird in 20 Sprachen übersetzt, jedoch nicht in die Weltsprache Englisch. Für mich ist diese Tatsache die ultimative Bestätigung meiner Thesen und der wahre Erfolg meines Buches. Mein vergangenes kritisches Buch über die USA „After the Empire“ wurde von der Columbia University Press verlegt. Es ist für mich ein äußerst amüsanter Triumph, dass die angelsächsischen Eliten anscheinend mit derartiger Kritik an ihnen selbst nicht umgehen können.