In einem Streitgespräch mit dem Historiker Andreas Frings betonte die Sprecherin des Netzwerkes und Migrationsforscherin Sandra Kostner, dass sich die „Cancel Culture“ schleichend vorarbeite: erst seien Konservative an der Reihe, dann Liberale und schließlich sogar Linke. Da in der Wahrnehmung des Netzwerkes die „Cancel Culture“ vor allem von links betrieben wird, müsste ihre dritte Stufe folglich in einem Akt linker Selbstzerfleischung enden.