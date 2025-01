2024 verabschiedete sich in Berlin mit einem echten Partycrasher. Gegen 20 Uhr brach am Silvesterabend in großen Teilen der Stadt die Wasserversorgung zusammen. Natürlich denkt man in heutigen Zeiten spontan an einen Terroranschlag bzw. einen Akt der sogenannten hybriden Kriegsführung durch feindliche Mächte.

Doch bald trudelten die ersten Meldungen im Netz ein, die diesen Verdacht entkräfteten. Es war „nur“ eine altersbedingte Havarie; eine in den 1920er Jahren verlegte Hauptwasserleitung sei wegen Materialermüdung geplatzt. Daraufhin machte die Seestraße im Bezirk Wedding ihrem Namen alle Ehre, während in einigen hunderttausend Haushalten die Devise „Still ruht der See“ zum Tragen kam. Und auch in Restaurants und Kneipen, die zu Silvesterfeiern geladen hatten, dürfte man ziemlich dumm aus der Wäsche geguckt haben.

Wenn Wasser zum begehrten Luxusgut wird

Bei den zahlreichen „Spätis“ in der Innenstadt veränderte sich schlagartig der Geschäftsschwerpunkt. Ging es vorher noch vor allem um die Spätversorgung mit Alkohol und Böller-Nachschub, wurde nunmehr Mineralwasser zum Verkaufsschlager. Auch ich bewegte mich durch ein bereits recht intensives Böller- und Raketenspektakel mit äußerster Vorsicht zum nächsten „Späti“, um für einen recht anspruchsvollen Preis ein paar Flaschen zu erstehen.

Bier wäre wohl billiger gewesen, aber damit mochte ich nicht kochen oder mir die Zähne putzen. Und häusliche Wasserbevorratung hatte ich sträflich vernachlässigt, weil ich mit dem qualitativ sehr guten Berliner Leitungswasser eigentlich sehr gut klarkomme. Immerhin: Ein guter Vorsatz für das neue Jahr konnte schon gefasst werden. Immer ein paar Ballonflaschen Wasser in der Kammer lagern.

Manchmal funktioniert noch was

Die an Silvester nicht gerade unterbeschäftigte Feuerwehr konnte den Schaden im Verbund mit Havarietrupps der Wasserwerke recht schnell beheben. Dazu mussten wohl vor allem einige Ventile geschlossen und andere geöffnet werden, damit das Wasser um das geplatzte Rohr herumgeleitet werden konnte. Gegen 22 Uhr floss das kühle Nass in den meisten betroffenen Haushalten wieder wie gewohnt aus dem Hahn.

Beruhigend dabei auch, dass einige Dinge in dieser infrastrukturell ziemlich maroden Stadt dann doch noch einigermaßen funktionieren. Beruhigend auch die Gewissheit, nach der Silvesterverköstigung den Klängen der sanft surrenden Geschirrspülmaschine lauschen zu können, die gelegentlich aber von dem einen oder anderen „Monster-Böller“ übertönt wurden.

Bescheidene „gute Vorsätze“

Den Neujahrsspaziergang durch meinen Kiez habe ich mir gespart. Sich den Weg durch abgebrannte Böllerbatterien und unzählige Flaschen und Scherben zu bahnen, schafft kein gutes Feeling für das neue Jahr. Und mit guten Vorsätzen und Wünschen halte ich mich auch zurück. Die Losung „Genuss ist Notwehr“ gilt aber auch 2025. Also gut essen und trinken, gute Musik, gut entspannen, Körper und Geist einigermaßen fit halten, neugierig bleiben, sich manchmal einmischen und ansonsten mit gespannter Aufmerksamkeit der Dinge harren, die auf uns zukommen könnten. Nicht fatalistisch und auch nicht aktivistisch, nicht sorglos, aber auch nicht von permanenter, lähmender Angst besetzt. Klingt einfach, ist es aber durchaus nicht.

Der Januar könnte jedenfalls recht genussvoll werden. Ein bisschen Schnee, gerne auch Frost, wäre ganz schön, um wieder ein Gefühl für Jahreszeiten zu bekommen. Und dazu gehören für einen Genuss-Romantiker wie mich auch auch klassische saisonale Nahrungs- und Genussmittel. Zwar haben Globalisierung und technologische Aufrüstung der Lebensmittelproduktion und -logistik dafür gesorgt, dass fast alles immer erhältlich ist, quasi saisonal und regional entgrenzt. Aber ein paar Produkte scheinen davon weitgehend verschont geblieben zu sein.

Schlemmen im Januar: Schwarzwurzeln, Feldhase, Skrei

Das wäre zum einen die Schwarzwurzel. Die findet man man auf Märkten und in Geschäften zwar schon seit November, aber bislang habe ich in dieser Saison noch nicht zugegriffen. Aber wenn hier endlich mal anständig Schnee liegt, wird das nachgeholt. Eher selten erhältlich sind frische Feldhasen, die jetzt ebenfalls Saison haben. Wenn möglich, unbedingt besorgen, denn geschmacklich ist das ein Solitär. Das gilt auch für den Skrei genannten Winterkabeljau, der Fischfreunden Jahr für Jahr Entzücken bereitet.

Und so kann man sich genüsslich durch den Januar schlemmen, um das Jahr gebührend einzuleiten. Und das gehört zu meinen wenigen „guten Vorsätzen“. Deren Realisierung allerdings auch von der Stabilität der Berliner Wasserversorgung abhängig ist.