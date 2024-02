Wie an dieser Stelle bereits des Öfteren erwähnt, bin ich ein großer Fan von Wochenmärkten und Markthallen. Einst waren das in deutschen Großstädten wichtige Einkaufsstätten. Auch in Berlin, wo zwischen 1886 und 1892 vierzehn städtische Markthallen gebaut wurden. Sie dienten der Versorgung der Bevölkerung in den immer größer werdenden Arbeiterquartieren mit Waren des täglichen Bedarfs und boten landwirtschaftlichen Erzeugern aus dem Berliner Umland im Vergleich zu Wochenmärkten komfortable Verkaufsmöglichkeiten. Die meisten Hallen wurden im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt oder völlig zerstört. In Berlin besorgten der Siegeszug der Supermärkte und Discounter den Rest, und seit den 1980er Jahren dümpelten die Hallen mehr schlecht als recht vor sich hin.

Alte Markthallen als Lifestyle-Kulisse Nur noch vier der denkmalgeschützten Backsteinbauten sind erhalten. Eine, die Ackerhalle im Wedding, wird komplett von einer Supermarktfiliale bespielt. Die beiden Kreuzberger Hallen am Marheineckeplatz und in der Eisenbahnstraße wurden zu hochpreisigen Konsumtempeln mit viel Gastronomie und „Event-Charakter“ umgestaltet. Die ikonischen Hallenkonstruktionen aus dem 19. Jahrhundert bedienen vor allem die Sehnsucht betuchter Zuzügler und Touristen nach „Alt-Berliner Kiezfeeling“, ohne auf ein Gläschen Champagner, frische Austern oder vegane Imbisse verzichten zu müssen. Und in der Tat gibt es dort – wohl mehr als Teil des folkloristischen Ambientes – auch noch einige „Grundversorger“ mit Lebensmitteln des täglichen Bedarfs.