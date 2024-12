Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „ Die Wokeness-Illusion “ und Mit-Autor des Buches „ Der Selbstbetrug “ (Verlag Herder). Er lebt in München.

Noch ist Friedrich Merz nicht Bundeskanzler, aber seine Attitüde hat sich in den vergangenen Monaten gewandelt. Kritik lächelt der Kanzlerkandidat der Union heute weg, statt in die Offensive zu gehen und die daraus folgende Hysterie im linksgrünen Milieu einfach auszuhalten. Wenn er auf konkrete Zahlen zu konkreten Forderungen angesprochen wird, scheint er seine Hausaufgaben gemacht zu haben. Und wer ihn danach fragt, dem antwortet Merz ruhig und nachvollziehbar, warum das Bürgergeld in seiner jetzigen Form weg, die Schuldenbremse aber bleiben muss – ganz ohne Gepolter.

Am Mittwochabend war Merz bei Sandra Maischberger zu Gast. Der 69-Jährige lächelte und schmunzelte, lehnte entspannt im Stuhl, während die Moderatorin fragte und er antwortete. Die Stimmung war gut, die Antworten klar. Mögliche Fettnäpfchen – die ihm Journalisten, die niemals Union wählen würden, hinterher um die Ohren hauen könnten – wusste der gebürtige Sauerländer mit einer Ruhe zu umgehen, als spaziere er am Diemelsee unweit seiner Geburtsstadt Brilon. Und wenn er Klartext sprach, dann im Zweifelsfall mit diplomatischen Nebensätzen, um nicht zu sehr anzuecken.