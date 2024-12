Dr. phil. Dominik Pietzcker studierte Philosophie, Geschichte und Germanistik. Von 1996 bis 2011 in leitender Funktion in der Kommunikationsbranche tätig, u.a. für die Europäische Kommission, diverse Bundesministerien und das Bundespräsidialamt. Seit 2012 Professur für Kommunikation an der Macromedia University of Applied Sciences, Hamburg. Er ist Visiting Scholar der Fudan University, Shanghai. Zahlreiche Veröffentlichungen, zuletzt „Was ist Schönheit? Eine kurze Geschichte der Ästhetik“ (Herder Verlag).

Aufgrund des desaströsen Bildes, welches die Ampel hinterlassen hat, ist allein schon der bevorstehende Regierungswechsel ein Fortschritt. Doch weniger Mittelmaß ergibt noch keine Höchstleistung. Die euphorisch anhebende Renaissance des Konservatismus ist hierzulande womöglich trügerisch. Und dies gleich aus mehreren Gründen. Erster Grund, wir befinden uns in einem Land, das von wirtschaftlichen und ideellen Voraussetzungen lebt, die vor mehreren Generationen geschaffen und seitdem niemals mehr hinterfragt worden sind. Es hat sich zu lange nichts Grundlegendes geändert.

Nur zur Erinnerung, Exzeptionalismus ist keine amerikanische Spezialität. Seit der lutherischen Reformation hatte auch dieses Land stets die höchsten Ansprüche an sich selbst gestellt. Eine kleine Auswahl der gängigen Selbstzuschreibungen genügt zur Verdeutlichung der vermeintlichen, doch ambitionierten Sonderstellung: der wahre (protestantische) Glaube, die größten Philosophen, Schriftsteller und Erfinder, die treuesten Helden, besten Demokraten, fleißigsten Arbeiter und erfolgreichsten Unternehmer.

Der letzte Reflex dieses Selbstanspruchs

Der gesellschaftliche und individuelle Größenwahn, eingeschrieben in die Geschichte der Nation und den Charakter ihrer Bürger, war immer beides, paranoid und entfesselnd, schöpferisch und destruktiv, romantisch und rational. Er führte zu echten Höhenflügen und – mit ungleich größerem Schwung – in die tiefsten Tiefen des Verbrechens und der Vernichtung.

Der letzte Reflex dieses Selbstanspruchs (allerdings ein schwacher!) ist die so häufig an den Tag gelegte moralische Dünkelhaftigkeit. In den meisten anderen Relevanzbereichen (Patente, Alphabetisierung, Innovationsfähigkeit, Infrastruktur etc.) fällt Deutschland immer weiter zurück. Die historische Selbstzuschreibung, ein in irgendeiner Art und Weise herausragendes oder besonderes Land zu sein, ist nunmehr gänzlich hinfällig geworden.

Das klingt nach Knopfdruck

Eine Nation, welche nie gelernt hat, den eigenen Extremismus einzuhegen, folgt mittlerweile einer fantasielosen Wohlstandserzählung, die überhaupt keine Frage der politischen Einstellung, sondern Ausdruck eines tief abgesunkenen Ehrgeizes ist. Es reicht, was man erreicht hat. Diese Haltung ist bei kleinen Angestellten, Akademikern und Beamten („Mittelschicht“) ebenso verbreitet wie bei Unternehmenserben und Immobilienbesitzern („Upper Class“).

Doch genau dieser gleichermaßen verführerische wie gefährliche Gedanke ist bereits der Keim des kulturellen Niedergangs. Manager und Start-Up-Entrepreneure hingegen folgen ihrer eigenen Gier – und nichts anderem. Renditegeilheit (um ein vulgäres Wort eines bekannten CEOs zu zitieren) ist aber nur bedingt diejenige Sozialtugend, die eine ganze Nation nach vorne bringt.

Kann ein politisch verunsichertes und global wenig orientiertes Land, welches bis zum Anschlag saturiert ist, die kollektive Anstrengung des vielfach beschworenen „Neustarts“ überhaupt erbringen? Neustart – das klingt so nach Knopfdruck, aber nicht nach dem dringend benötigten, langwierigen Upload rettender Ideen. Ausdauer statt Kurzatmigkeit, Strategie statt Tageserfolg, Geduld statt Gelaber, Opfer statt Gratifikation: Wer will das hören? Die Zukunft wird eine Zumutung für alle sein, bloß will sie keiner tragen. Dieses Paradox führt notwendigerweise ins Abseits. Ein Weg, den niemand gehen will, ist gar keiner.

Das Imperium der Mittelmäßigkeit

Zweiter Grund, das verinnerlichte Trägheitsmoment. Seit zu vielen Jahren schon gefällt sich das Land in einer bräsigen Mittelmäßigkeit, die sich auf kleinbürgerliches Besitzstreben, ökologischen Moralismus, hypertrophe Sicherheitsbedürfnisse und verklemmten Gesundheitsfetischismus beschränkt. Warum härter arbeiten, wenn weniger Anstrengung auch genügt? Warum von Großem und Gewagtem träumen, wenn schon das Weiterwursteln zum Endziel der Sorglosigkeit führt?

Es ist angenehm, sich stets von Gleichgesinnten die Korrektheit der eigenen Ansichten und Analysen bestätigen zu lassen. Wer bloß mitschwimmt, wird schon nicht untergehen. Alles weitere klären die Gerichte. Echter Diskurs besteht aber aus dem Aushalten von Widerspruch. Die Grundspannung der Gegensätze ist von existenzieller gesellschaftlicher Bedeutung. Denkfauler Konsens hingegen ist niemals erstrebenswert, sondern tendenziell katastrophal.

Weniger Arbeiten, weniger Stress, weniger Konflikt, weniger Fremdbestimmung in einer ökonomischen und machtpolitischen Welt, die durch mehr Wettbewerb, mehr Innovation und mehr Ergebnisdruck gekennzeichnet ist, erscheint bei nüchterner Betrachtung ein kaum überlebensfähiges Modell zu sein.

Das Imperium der Mittelmäßigkeit, zu dem Deutschland mittlerweile mutiert ist, zeigt alle Züge einer strukturellen Verknöcherung. Wer diese aufbricht, was notwendig erscheint, droht damit dem Land zugleich das Rückgrat zu demolieren. In diesem Sinne war die Ära von Merkel und ihrer Ampel-Epigonen nichts anderes als ein Gipskorsett. Dieses ist nun brüchig geworden. Aber was passiert, wenn es abgenommen wird?

Infantiles Politikverständnis

Dritter Grund: Natürlich ist Friedrich Merz kein Heilsbringer und keine Remedur. Er ist selbst viel zu sehr Repräsentant des Systems, welches er ablösen will, um in der Lage zu sein, es grundlegend zu verändern oder auch bloß zu reformieren. Die anstehenden harten Einschnitte werden auf den erbitterten Widerstand breiter Bevölkerungsschichten stoßen und die extremen Parteien weiter nach oben bringen. Die Gier des Staates wird auch Merz, aus schieren Budgetzwängen, nicht einhegen können, ebenso wenig die Pensionsansprüche der entbürokratisierten Beamtenschaft.

Es gibt unendlich viel zu tun, zu erneuern, zu zerstören (Illusionen nämlich!), umzudenken und zu errichten, allein die Menschen hierzulande sind müde, verzagt und zukunftsfeige. Dieser Befund verweist allerdings nicht auf die Politik, sondern auf die Bürger selbst. Die Frage ist also nicht, ob Merz und die Konservativen bereit sind, einen neuen und schmerzvollen Weg zu gehen. Sondern: Ist das Land dazu überhaupt in der Lage?

Im Zweifelsfall die Politik

Tatsächlich hat sich längst ein infantiles Gesellschaftsverständnis eingebürgert. Wenn hierzulande irgendetwas nicht optimal läuft, muss es im Zweifelsfall die Politik richten. Und wenn die es nicht schafft, wählt man trotzig die Extremisten. Dieses Verhalten gleicht dem einer ebenso verwöhnten wie unreifen Persönlichkeit. Ein kindischer und notorisch unzufriedener Souverän, gepampert von den Sozialen Medien, befindet über die nötigen Strapazen, die vor ihm liegen. Welche wird er wählen? Am liebsten gar keine.

Deutschland und Europa sind schon lange unterwegs auf einem ganz anderen Weg, nämlich dem der demographischen Entschleunigung, Schrumpfung und strukturellen Sklerotisierung. Keine Bange, dies muss nicht grundlegend verkehrt sein, schließlich ist es nur die Konsequenz aus der Irreversibilität langfristig wirkender gesellschaftlicher Tatsachen, völlig jenseits des Tagesgeschehens. Diese Entwicklung geht unabweislich mit einem globalen Bedeutungs- und Ansehensverlust einher, wie man ihn schon jetzt bei Japan beobachten kann. Wer dies alles ausdrücklich nicht will oder – simpler noch – als sozialen Sachverhalt nicht anerkennt, sollte mit der Veränderung bei sich selbst anfangen. Am besten jetzt.