Ursula Kähler ist promovierte Filmwissenschaftlerin und arbeitete unter anderem am Deutschen Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt am Main. Sie veröffentlichte „Der Filmproduzent Ludwig Waldleitner“ (2007) und „Franz Schnyder. Regisseur der Nation“ (2020).

Verstaubte Erinnerungen an Hitlers Olympiade unter dem Hakenkreuz sollten verblassen. Mit den „heiteren Spielen“ wollten die Veranstalter der XX. Olympischen Sommerspiele 1972 in München ein modernes, weltoffenes Bild von Deutschland zeigen. Ein eher locker gehaltenes Sicherheitskonzept sollte zur betont zivilen und freundlichen Atmosphäre beitragen. Mehr als zwei Milliarden Mark steckte man in den Bau neuer Sportstätten und des Olympischen Dorfes. Noch heute ist in dem unter der Leitung Günter Behnischs entstandenen Olympiagelände ein Symbol von dessen architektonischem Credo zu erkennen: dem „demokratischen Bauen ohne jede Status- und Machtsymbolik“.

Doch am zehnten Wettkampftag nahm die Olympiade mit der Geiselnahme und Ermordung israelischer Sportler durch die palästinensische Terrororganisation „Schwarzer September“ eine tragische Wendung. Die von der überforderten bayerischen Polizei ausgeführte Befreiungsaktion am Flughafen Fürstenfeldbruck scheiterte. Alle Geiseln, fünf Terroristen und ein Polizist kamen dabei ums Leben. Im Nachhinein markiert das Attentat den Höhepunkt einer Reihe terroristischer Aktionen nach dem Sechstagekrieg von 1967 und zugleich so etwas wie die Stunde Null des transnationalen Terrorismus. 2005 bediente sich Hollywood-Altmeister Steven Spielberg für seine internationale Koproduktion „München“ des historischen Stoffes. Zwei Jahrzehnte später wagt sich nun endlich auch eine deutsche Produktion an die noch immer hochdramatischen und politisch brisanten Ereignisse.

Erzählt werden diese in „September 5“ nicht aus Sicht der Sportler, der Zuschauer oder der Organisatoren. Stattdessen begleiten wir 90 Minuten lang das damalige Team des amerikanischen TV-Senders ABC. Damit nimmt Regisseur Tim Fehlbaum die Rolle der Medien kritisch ins Visier. „Ich empfand eine Affinität zur Komplexität der Situation“, so Fehlbaum. Einerseits stand er der Entwicklung, tragische Ereignisse zu Sensationen aufzubereiten, kritisch gegenüber. Andererseits faszinierten ihn die Ambitionen und Dilemmata der Journalisten, die Geschichte akkurat wiederzugeben. Sein Film zeige genau diesen Zwiespalt. Und natürlich: „die Macht der Bilder“. Im Sommer erregte der sympathische Schweizer mit seinem dritten Spielfilm bei den Filmfestspielen von Venedig Aufsehen. Der Hollywood Reporter nannte „September 5“ gar einen heißen Anwärter auf eine Oscar-Trophäe.

Die Sportreporter werden schlagartig zu politischen Nachrichtenjournalisten

An jenem frühen Morgen des 5. September 1972 hört die ABC-Frühschicht in ihrem Studio Schüsse aus dem nahe gelegenen Olympischen Dorf. Mitglieder des „Schwarzer September“ waren kurz zuvor in die israelische Unterkunft an der Conollystraße 31 eingedrungen und hatten elf Sportler und deren Betreuer als Geiseln genommen. Ringertrainer Mosche Weinberg und Gewichtheber Josef Romano wurden gleich zu Beginn der Aktion getötet. Die Terroristen fordern die Freilassung von mehr als 200 in Israel inhaftierten Palästinensern sowie der RAF-Mitglieder Andreas Baader und Ulrike Meinhof.

Der Regieraum wird zum zentralen Setting des Kammerspiels. Nachdem sich der junge, ehrgeizige Producer Geoffrey Mason (John Magaro) gegen seinen Chef, den legendären Fernsehproduzenten Roone Arledge (Peter Sarsgaard), durchgesetzt hat, berichtet die Crew plötzlich über die 21-stündige Geiselnahme. Die hinzuerfundene Dolmetscherin Marianne Gebhard, gespielt von Leonie Benesch, unterstützt die Mission, für die ein zuverlässiger, rascher Informationsfluss entscheidend ist. Die Sportreporter werden schlagartig zu politischen Nachrichtenjournalisten – und sind gezwungen, ihren persönlichen moralischen Kompass zu aktivieren.

Zum ersten Mal wird ein Terroranschlag live im Fernsehen übertragen

Die Bilder, in denen ein Vermummter auf den Balkon des israelischen Apartments tritt, gehen um die ganze Welt. Zum ersten Mal wird ein Terroranschlag live im Fernsehen übertragen. 900 Millionen Menschen verfolgen das Attentat. Der Film zeigt diese und weitere dokumentarische Aufnahmen und verbindet sie geschickt mit den Spielszenen. Räumlich nah am Geschehen und doch technisch distanziert, müssen die verantwortlichen Berichterstatter über die zahllosen Monitore die Lage des Geschehens einschätzen. Dass sie dabei ein hohes Maß an Verantwortung tragen, fällt erst mit Verzögerung auf. Als Mason sein Team fragt „Heißt das, die sehen, was wir sehen?“, ist es bereits zu spät. Die Täter haben die mediale Aufmerksamkeit bereits für ihre Zwecke nutzen können.

Dieser Thriller ist kein Film für das breite Publikum. Doch für jeden, der sich kritisch mit Medien, ihrer Verantwortung und Geschichte auseinandersetzt, ist er eine Trouvaille. Nicht nur inhaltlich – auch in puncto Dekor. Mit größter Sorgfalt rekonstruierten die Szenenbildner am Set in den Bavaria Filmstudios das analoge Fernsehstudio. Hier setzte man damals noch in mühevoller Handarbeit Bildtitel mit Buchstaben und orderte das Entwickeln des neuesten Materials, um es dann ungeduldig zu erwarten.

„September 5“ wird hohe Wellen schlagen – und das aus gutem Grund. Denn die Aspekte, die er behandelt, sind von bedrückender Aktualität: Das betrifft nicht nur den noch immer blutig ausgetragenen Nahostkonflikt, den internationalen Terrorismus und die Rolle der Medien dabei, sondern auch Fragen nach der Seriosität und Wahrhaftigkeit vermittelter Information. Im digitalen Zeitalter gilt diese Botschaft nicht allein den Vertretern der Presse, sondern für jedermann.