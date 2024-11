Ursula Kähler ist promovierte Filmwissenschaftlerin und arbeitete unter anderem am Deutschen Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt am Main. Sie veröffentlichte „Der Filmproduzent Ludwig Waldleitner“ (2007) und „Franz Schnyder. Regisseur der Nation“ (2020).

Kardinäle sind auch nur Menschen. „Sie haben die gleichen Schwächen, die gleichen Sünden, die gleichen Probleme“ wie wir alle, meint Filmemacher Edward Berger. In seinem Thriller „Konklave“ lässt er hinter die Kulissen einer fiktiven zeitgenössischen Papstwahl blicken. Nach seinem preisgekrönten Werk „Im Westen nichts Neues“ widmet sich der österreichisch-schweizerische Regisseur also erneut einer Literaturverfilmung. Sie folgt dem gleichnamigen Roman des britischen Bestsellerautors Robert Harris in großen Teilen getreu. Ihr Erkenntniswert ist jedoch gering.

Der Papst stirbt unterwartet. Thomas Lawrence ist Dekan des Kollegiums der 118 Kardinäle, das zur Wahl des Nachfolgers berechtigt ist. Der Film wird aus seiner Sicht erzählt. Ralph Fiennes spielt diesen zwiegespaltenen, vom Glauben abtrünnigen und doch pflichtbewussten Würdenträger mit großer Hingabe. Nachdem sich die Türen zur Sixtinischen Kapelle verschlossen haben, beginnt unter den Kardinälen ein lebhaftes Ränkespiel. Es geht um Macht, Intrigen und Korruption. Abgeschottet von der Außenwelt und völlig analog stimmt das Konklave täglich ab. Doch die erforderliche Mehrheit erreicht vorerst niemand. Stattdessen kommen immer neue Geheimnisse, Fehltritte und Sünden ans fahle vatikanische Tageslicht.

Bereits vor ihrem Erscheinen schlägt diese Produktion in katholischen Kreisen hohe Wellen. So warnt der amerikanische Bischof Robert Barron seine Glaubensgemeinde vor dem Kinobesuch: „Konklave“ stelle die Hierarchie der Kirche als Brutstätte von Ehrgeiz, Korruption und Egoismus dar. „Konservative sind fremdenfeindliche Extremisten, und die Liberalen sind selbstgefällige Intriganten.“ Der Film erfülle alle Kriterien, um „woke“ zu sein. „Ich bin mir sicher, dass er eine Menge Preise gewinnen wird, aber ich rate Ihnen, so schnell wie möglich davor wegzulaufen“, so der Bischof von Winona-Rochester, Minnesota.

Die moralischen Schwerter der Katholischen Kirche sind mittlerweile stumpf

Ein wenig erinnert dieses Zitat an die moralisch sensiblen 1950er Jahre, als etwa Hildegard Knef in „Die Sünderin“ die Gemüter hierzulande erhitzte. Anfang 1951 rief die Katholische Kirche zum Boykott des Skandalfilms auf, der in ihren Augen Prostitution und Sterbehilfe glorifizierte. Doch Aufführungsverbote und Demonstrationen bewirkten das Gegenteil: Der Film wurde zum Publikumserfolg. Man kann dieses mediale Phänomen als Vorboten dessen deuten, wohin sich nicht nur die deutsche Nachkriegsgesellschaft, sondern der Großteil der westlichen Welt kulturhistorisch entwickeln hat. Prostitution und das Zeigen nackter Frauenkörper sorgen bereits seit Jahrzehnten für keinerlei Empörung mehr. Die moralischen Schwerter der Katholischen Kirche sind mittlerweile stumpf. Sie kämpft nur noch für die eigene Deutungshoheit ihrer institutionellen Moral. So wie Bischof Barron im Fall von „Konklave“. Seine Kritik ist jedoch – zumindest aus katholischer Sicht – nachvollziehbar.

Laut Produzentin Tessa Ross soll der amerikanisch-britische Film eine Geschichte der Möglichkeiten erzählen. „Er lässt uns ein Establishment beobachten, das gegen den Wandel kämpft, aber dann verstehen muss, dass sein Überleben von eben diesem Wandel abhängt“, sagt Ross. Dass „Konklave“ hierfür die üblichen, mittlerweile zu popkulturellen Klischees mutierten Motive verwendet, ermüdet jedoch. Die dicken Mauern des Vatikans, die Geheimniskrämerei der Kirchenmänner, die gnadenlosen Machtkämpfe – all dies kennen wir bereits aus diversen Romanen, Serien und Spielfilmen. Das Novum, die von Ross erwähnte unvermeidbare Revision innerhalb der Katholischen Kirche, ist dabei reichlich weit hergeholt.

Plakative, ungeduldige Botschaften und eine bizarre finale Kapriole

In der engeren Wahl stehen sechs Kardinäle. Darunter der liberale Amerikaner Bellini (Stanley Tucci), der konservative Kanadier Tremblay (John Lithgow), der reaktionäre Italiener Tedesco – nomen est omen – (Sergio Castellitto), der barmherzige mexikanische Kardinal Benítez (Carlos Diehz), der Brite Lawrence sowie der Nigerianer Adeyemi (Lucian Msamati). Letzterer könnte der erste schwarze Papst werden. Doch gerade dieser homophobe und misogyne Geistliche stolpert schließlich über eine Affäre mit einer Nonne. Frauen haben in diesem patriarchalen System nichts zu melden und erscheinen somit nur als Randfiguren. Einzige Ausnahme ist die von Isabella Rossellini eisern dargestellte Schwester Agnes, der die Leitung der Kardinalsunterkunft Casa Santa Marta, einer Art Nobel-Gefängnis, obliegt. Sie trägt zur Aufklärung der Affäre Adeyemis bei und äußert schließlich mit Verve gegenüber ihren Vorgesetzten, Gott habe den Frauen immerhin Augen und Ohren gegeben. Das war’s dann aber auch mit dem weiblichen Aufbegehren. Hier bleibt der Film erstaunlich nah an der Realität.

Zugegeben: Wie jede kunstvolle Darstellung männlicher Intrigenspiele, so ist auch die in „Konklave“ spannend. Edward Berger versteht sein Handwerk. Seine Mise-en-Scène ist präzise, die Bildsprache ästhetisch, und das Ensemble spielt virtuos. Doch Neues vermag dieser Film leider nicht erzählen. Stattdessen versucht er, mit plakativen, ungeduldigen Botschaften – der konservative Katholizismus hat ausgedient, die Zukunft liegt im Wandel – und einer bizarren finalen Kapriole, die als Happy End gemeint ist, zu belehren. Doch von solch revolutionären Zuständen ist man im Vatikan gewiss noch weit entfernt – und wird es vermutlich vorerst bleiben.