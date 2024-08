Hier hat Margherita Vicario den Plot ihres Debütfilms angesiedelt. Der Schauplatz in der Nähe der Lagunenstadt ist fiktiv. Er beruht aber auf historischen Vorbildern. Jahrhundertelang wurden in der Region um Venedig verwaiste Mädchen in vier sogenannten „Ospedales“, einer Mischung aus Waisenhaus, Hospital und Musikinstitution, musikalisch ausgebildet. In Gottesdiensten umrahmten sie die Liturgie, spielten Oratorien und Motetten, sangen. All dies meist im Verborgenen. Vorurteile und Misogynie verdrängten die teils brillanten Musikerinnen auf Balkone, hinter Gitter und Samtvorhänge. In einem dieser Konservatorien war Antonio Vivaldi Hauskomponist. Sein „Gloria in Excelsis Deo“ singen die Schülerinnen aus Sant Ignazio kraftvoll gleich zu Beginn des Films – sichtbar, vor dem Altar.