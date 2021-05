Für die neuere deutsche Geschichte gilt das, was der Historiker Thomas Nipperdey 1983 seiner großen Gesamtdarstellung vorangestellt hat – einer der berühmten ersten Sätze der Wissenschaftsliteratur: „Am Anfang war Napoleon.“ Der Umsturz überlebter, morscher Strukturen des Alten Reiches, die Vereinfachung der deutschen Landkarte, die großen Reformen in Preußen und in den Rheinbundstaaten: All das bedeutete die Grundlegung der deutschen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert und all das war eine Folge des Drucks der Machtpolitik und der Eroberungen Napoleons. Weil Hegel in dieser politischen und geistigen Neuaufstellung Fortschritte der menschlichen Freiheitsgeschichte erkannte, wurde in seiner Geschichtsphilosophie Napoleon einer der großen „Geschäftsführer des Weltgeistes“.

Diese Geschäftsführer schlagen der Vernunft und der Freiheit Breschen – ohne das freilich exakt so zu wollen. Was Hegel auf den weiteren Gedanken brachte, es gebe offenbar so etwas wie eine „List der Geschichte“, sich großer Individuen mit ihren Leidenschaften zu bedienen, um den Fortschritt zu bewerkstelligen. Heute vor 200 Jahren nun starb diese „Weltseele […] auf einem Pferde sitzend“, wie das berühmte Zitat richtig heißt. Das weniger bekannte Scheitern Napoleons in Haiti und Nordamerika, von dem Stefan Brändle hier erzählt, lässt uns allerdings die Grenzen der Hegelschen Konzepte spüren: Sie liegen im Leid unzähliger Opfer.