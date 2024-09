Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Alexander Marguier:

„Wenn jemand 2021 eine lange Weltreise angetreten hätte, ohne Handyempfang und Mediennutzung, und jetzt nach Deutschland zurückkäme, wäre er von der Leistungsbilanz unserer Regierung wohl beeindruckt“: Dieses Zitat stammt aus einem Spiegel-Interview mit Bundeskanzler Olaf Scholz und ist gerade mal ein paar Wochen alt. Tatsächlich muss niemand auf Weltreise ohne Mobiltelefon gewesen sein, um zu erkennen, was hierzulande los ist.

Der drohende Abstieg

Es reicht nämlich der unvoreingenommene Blick aus dem Ausland. Von Menschen und Medien also, die bisher immer mit einer Mischung aus Respekt, Neid und sanfter Ironie auf die Bundesrepublik geschaut haben. Letztere bezog sich meist auf den angeblichen Hang der Deutschen zum Perfektionismus bis hin zur Pedanterie: irgendwie langweilig, aber dafür zuverlässig und hocheffizient. Ein Land, in dem man seine Uhr nach den Abfahrtszeiten in den Bahnhöfen stellen kann. Und natürlich: Industrienation, Exportweltmeister, Wohlstands-Champion.

Nichts von alledem gilt oder glänzt noch. Und jetzt auch noch die Nachricht, dass wir nicht einmal mehr zu den 20 Nationen mit der höchsten Wertschöpfung pro Einwohner zählen. Der Abstieg der immer noch größten europäischen Volkswirtschaft manifestiert sich jeden Tag mit neuen Schreckensmeldungen; die Schieflage bei VW mit drohenden Werksschließungen ist nur die Spitze des Eisbergs.

Die Sicht der anderen

Außerhalb unserer Landesgrenzen beobachtet man den deutschen Niedergang dabei keineswegs mit Häme, sondern eher mit Verwunderung oder Besorgnis. Denn ein torkelnder Wirtschaftsriese wie die Bundesrepublik wird zwangsläufig die gesamte europäische Nachbarschaft in Mitleidenschaft ziehen. Wobei die innenpolitische Destabilisierung durch eine dysfunktionale Ampelregierung, eine ungelöste Migrationsproblematik und durch den Zuwachs der politischen Ränder noch erschwerend hinzukommt.

Wie nimmt man das alles aus französischer, aus amerikanischer, britischer oder russischer Perspektive wahr? Wir haben uns für die Titelgeschichte dieser Ausgabe im Ausland umgehört und versucht, die dort herrschende Stimmung gegenüber der Bundesrepublik in einer Mischung aus distanzierten Analysen und privaten Beobachtungen wiederzugeben. Das Ergebnis ist ernüchternd. Aber es gibt immerhin auch ein paar Lichtblicke.

Die Oktober-Ausgabe von Cicero können Sie jetzt am Kiosk oder direkt bei uns kaufen.

Jetzt Ausgabe kaufen