Zeit ist im amerikanischen Wahlkampf eine essenzielle Ressource, weshalb viele Politiker denken: Je mehr, desto besser. Deshalb war es auch keine große Überraschung, als Donald Trump seine zweite Präsidentschaftskandidatur beispielsweise nur eine Woche nach den Zwischenwahlen 2022 ankündigte – fast zwei Jahre vor den Wahlen 2024. Präsident Joe Biden startete seine Wiederwahlkampagne knapp ein Jahr vor seinem Rücktritt. Und ein gutes Zeitpolster scheint durchaus seine Vorteile zu haben. Schließlich erstrecken sich Kampagnen über Monate, in denen an Türen geklopft, Kandidatendebatten ausgetragen und Interviews gegeben werden.

Viele Amerikaner sind allerdings der Ansicht, dass die letzten Präsidentschaftswahlen nicht die richtigen Themen adressiert haben und „viel zu lange dauern“, wie eine Pew-Research-Umfrage aus dem Jahr 2023 zeigt. Im Vergleich zu anderen Demokratien wirken die Wahlkämpfe in den USA schier endlos. Und in Ländern wie Großbritannien werden Parlamentswahlen in zügigen sechs Wochen abgewickelt, während nationale Kampagnen in Japan sogar nur zwölf Tage dauern.

Die Geschichte des langen Wahlkampfs

Wie schaffen es andere Länder, ihre Wahlkämpfe so kurz und prägnant zu halten? Der Schlüssel liegt häufig in der gesetzlichen Begrenzung der Kampagnenlänge – etwas, das in den USA fehlt. In Mexiko regelt ein Gesetz von 2007 die Kampagnendauer. In Argentinien darf 60 Tage vor der Wahl mit der Werbung begonnen werden, wobei der offizielle Wahlkampf erst 25 Tage später starten darf. Frankreich gestattet offiziell erst zwei Wochen vor dem ersten Wahlgang jegliche Wahlkampfmaßnahmen.

In den USA jedoch hat sich der lange Wahlkampf fest etabliert, nicht zuletzt durch Jimmy Carter. Als der damals eher unbekannte Ex-Gouverneur von Georgia 1975 anfing, in Iowa für die Vorwahlen 1976 zu werben, änderten sich die Regeln. Die Demokraten hatten nach den chaotischen Parteitagen von 1968 beschlossen, die Nominierungsbefugnis von Parteibossen auf Staaten wie Iowa zu übertragen. Und obwohl die New York Times seine Ambitionen damals als „lächerlich“ abtat, gewann Carter und schuf damit ein Modell für den ausgedehnten Wahlkampf, das bis heute von beiden Parteien genutzt wird. Diese endlose Wahlkampfmaschine ist also nicht nur Tradition, sondern tief in der amerikanischen Politik verwurzelt – eine Herausforderung, die den Wählern zunehmend aufstößt.

Platz zum Wachsen

Auch wenn ein langer Wahlkampf für viele Wähler schlauchend sein kann, bringt er durchaus Vorteile mit sich. Lange Kampagnen bieten Wählern beispielsweise die Chance, die Kandidaten aus nächster Nähe zu erleben – jenseits der glatt polierten politischen Werbung. Zudem ermöglicht ein längerer Wahlkampf unerfahrenen Kandidaten, zu lernen, wie man sich für ein nationales Amt bewirbt – wie man auf schwierige Fragen reagiert, den Sorgen der Wähler zuhört und komplexe Themen behandelt. Die zusätzliche Zeit erlaubt es Kandidaten obendrein, Anfängerfehler auszubügeln und ihre Positionen zu schärfen. Letzteres wird besonders bei Harris deutlich, von der sich die Bevölkerung trotz ihrer Rolle als Vizepräsidentin immer noch kein richtiges Bild machen kann.

Eine längere Kampagne gibt den Kandidaten zudem den notwendigen Spielraum, sich als Politiker zu entwickeln und zu einem ernstzunehmenden Präsidentschaftsanwärter zu reifen. Die Geschichte zeigt, dass Kandidaten während langer Wahlkämpfe an Selbstbewusstsein gewinnen, sich tiefer in Themen einarbeiten und ihre Argumentationsfähigkeit stärken. Bei Kandidaten wie Bill Clinton, Bob Dole und Hillary Clinton war dies besonders offensichtlich. Wer an Barack Obamas frühe Kampagne denkt, erinnert sich vielleicht, wie zurückhaltend und steif er anfangs wirkte. Es dauerte mehrere Monate, bis er sich in den selbstsicheren Politiker und herausragenden Redner verwandelte, den wir heute kennen.

Was spricht für einen kurzen Wahlkampf?

Doch je länger eine Kampagne dauert, desto ermüdender wird sie für die Öffentlichkeit. Nach einem Jahr Wahlkampf haben viele Wähler schlichtweg die Nase voll von den ständigen Streitigkeiten und persönlichen Angriffen, die oft an kindisches Gezanke erinnern. Zurück bleibt ein kollektives Gefühl von Zynismus und politischer Verdrossenheit, das eher Misstrauen als Vorfreude auf die Wahl hervorruft.

Mehr Zeit bis zur Wahl bedeutet außerdem, dass Kandidaten mehr Gelegenheiten haben, in Fettnäpfchen zu treten – besonders, wenn politische Berichterstatter verzweifelt nach spannenden Geschichten suchen, um einen sonst eintönigen Wahlkampf aufzupeppen. Ein berüchtigtes Beispiel dafür ist Howard Dean, der ehemalige Gouverneur von Vermont. Nach seiner Niederlage bei den Vorwahlen in Iowa 2004 wurde ein emotionaler Ausruf von ihm so stark medial ausgeschlachtet, dass er die letzten Tage seiner Kampagne überschattete.

Wenn der Wahlkampf zur Goldgrube wird

Letztlich bietet der Wettstreit zwischen Harris und Trump ein interessantes Experiment: Wie würde es aussehen, wenn die USA zu kürzeren Kampagnen zurückkehren würden? Was, wenn die Vorwahlsaison kürzer wäre und die Amerikaner sich nicht 15 Monate lang mit politischen Attacken und Werbespots auseinandersetzen müssten?

Und obwohl viele Seiten im kapitalistischen Amerika am gewohnten Format festhalten – allein im letzten Präsidentschaftswahlkampf flossen laut New York Times 14,4 Milliarden Dollar –, stellt sich die Frage, ob kürzere Kampagnen nicht doch besser für die Demokratie wären. Denn trotz des enormen finanziellen Interesses, das von politischen Beratern und Strategen bis hin zu Unternehmern, Hoteliers und Gastronomen reicht, sollten neue Reformen in Betracht gezogen werden.

Experiment: Wahlkampf

Letztlich sollte man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass sich die Art und Weise, wie die USA ihre Präsidenten wählen, im Laufe der Geschichte bereits mehrfach verändert hat. Es besteht also kein Grund, zu glauben, dass ewig an den derzeitigen Strukturen festgehalten werden muss. Vor allem dann, wenn Harris tatsächlich von ihrem kurzen Wahlkampf profitieren sollte. Immerhin konnte sie die Veröffentlichung detaillierter politischer Ideen, die Trump angreifen könnte, mit dem plausiblen Argument vermeiden, dass sie bis vor Kurzem noch nicht einmal als offizielle Kandidatin galt. Die Diskussion um den kurzen Wahlkampf ist also nicht vorbei.