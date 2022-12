Das klingt inzwischen wie ein Märchen aus längst vergangenen Tagen. 2020 und 2021 war Weihnachten vor allem von Corona geprägt, sei es durch den Lockdown oder durch die Impfregeln, mit denen Menschen ohne nachgewiesenen Impfschutz sogar von Familienfeiern ausgesperrt werden sollten. 2021 schrieb ich in der Weihnachtsausgabe dieser Kolumne: „Es wird viel Streit an den Festtagstafeln geben, denn selten hat ein Thema die Gesellschaft so tiefgreifend polarisiert wie der Umgang mit der Pandemie.“