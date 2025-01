Alles begann am 20. Dezember. Da twitterte Elon Musk, Tech-Milliardär, Polit-Influencer und zukünftiger Präsidentenberater, auf dem ihm mehrheitlich gehörenden Nachrichtenportal X: „Only the AfD can save Germany“. So etwas schreibt man in Germany natürlich nicht ungestraft. Also brach ein Sturm der Entrüstung los. Denn zur Wahl der AfD aufzurufen, gilt in Deutschland als eine Art Kapitalverbrechen, das mit Teeren, Federn und Vierteilen bestraft wird. Oder so ähnlich.

Es kam also, wie es kommen musste. Reinhard Brandl, digitalpolitischer Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, gab zu Protokoll, dass eine solche Konzentration von Macht und Reichweite bei einer Person „eine ernsthafte Gefahr für unsere Demokratie“ sei. Der CDU-Europaabgeordnete Dennis Radtke postete auf X: „Musk, von einigen hier heftig gefeiert, sagt der Demokratie den Kampf an.“ Der SPD-Bundestagsabgeordnete Axel Schäfer zeigt sich davon überzeugt, Musk wolle „einen autoritär geführten, illiberalen, von Milliardären geführten Staat“. Und Andreas Audretsch, Vize-Fraktionschef der Grünen, mahnte, man dürfe Musk nicht erlauben, „aktiv in unsere Demokratien in Europa eingreifen“.