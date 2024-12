Seibt beschwert sich darüber, dass die Union nach der Bundestagswahl nicht mit der AfD reden will, und auch darüber, dass Friedrich Merz die Idee, mehr Milei und Musk zu wagen, ganz furchtbar findet. Im Wortlaut: „The presumptive next chancellor Friedrich Merz (CDU) is horrified by the idea that Germany should follow Elon Musk’s and Javier Milei’s example. He staunchly rejects a pro-freedom approach and refuses any discussion with the AfD.“