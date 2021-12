Über all das mag man lächeln, doch ich finde es herzerfrischend in einem Land, in dem die korrekte Aussprache fremdsprachiger Wörter zu den obersten Bürgerpflichten gehört. Die Anverwandlung, Einverleibung fremden Sprachguts ist eigentlich kein unnormaler Vorgang. Nietzsche: „Unwillkürlich versuchen wir, beim Hören einer andren Sprache, die gehörten Laute in Worte einzuformen, welche uns vertrauter und heimischer klingen: so machte sich zum Beispiel der Deutsche ehemals aus dem gehörten arcubalista das Wort Armbrust zurecht.“