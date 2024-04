Deutschlands Weltoffenheit speist sich aus seinem anti-nationalsozialistischen Geschichtsbewusstsein. Aufgrund der eigenen Vergangenheit sieht man sich in besonderer Weise dazu verpflichtet, Menschen in Not zu helfen. Was aber, wenn sich unter ihnen in erklecklicher Zahl auch handfeste Antisemiten befinden? Genau das ist das Dilemma, vor dem Deutschlands politische Linke heute steht und das geeignet ist, ihr moralisches Kapital schrittweise in Luft aufzulösen. Und als Reaktion auf der Gegenseite die freiheitliche Gesellschaft zu beschädigen.

Ein beredtes Beispiel dafür ist der Fall der linken jüdischen US-amerikanischen Philosophin Nancy Fraser. Eigentlich sollte sie demnächst als Ehrung für ihre wissenschaftlichen Leistungen die Albertus Magnus Professur an der Universität zu Köln antreten. Der Rektor der Universität lud Fraser kurzerhand aber wieder aus. Der Grund: Sie hatte am 8. November 2023 die Erklärung „Philosophy for Palestine“ unterzeichnet.