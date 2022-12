Der Markt ist effizient, alle Wirtschaftsakteure handeln rational und Eingriffe des Staates in das freie Spiel der Kräfte sind schädlich. So haben wir es gelernt und so lehrt es die wirtschaftswissenschaftliche Neoklassik. In der Folge waren die Jahre 1980 bis 2000 von Privatisierung, Deregulierung und Flexibilisierung geprägt. Der Staat zog sich weitestgehend zurück. Insbesondere auf den Finanzmärkten.

In Europa wurden Haftungsregeln für Banken entschärft und Eigenkapitalvorschriften abgeschwächt. Die USA hoben die Trennung von Investment- und Geschäftsbanken auf. Neue Finanzinnovationen überschwemmten den Markt und mit ihn ein neues Risikobewusstsein. Der Kreativität – oder besser Gier – schien keine Grenze gesetzt. Solange bis mit der Lehman-Pleite und dem Platzen der Immobilienblase 2007 das ganze Finanzsystem aus den Fugen geriet.