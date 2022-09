Dabei ist in der Zwischenzeit viel passiert. Insbesondere in den letzten 250 Jahren. Aufklärung, Revolution, bürgerliche Gesellschaft, Emanzipationsbewegungen, Individualisierung – man könnte meinen, die Befreiung des Einzelnen aus dem Zwangsgriff der Ideen, Kollektive und Systeme sei inzwischen erfolgt. Doch weit gefehlt. Das kollektivistische Denken ist auch noch Anfang des 21. Jahrhunderts in geradezu pathologischer Form tief in unserer angeblich so individualistischen Gesellschaft verankert. Der Individualismus äußerst sich allenfalls auf der Konsumebene und im alltäglichen Narzissmus.