Ole Döring ist habilitierter Kulturphilosoph und promovierter Sinologe. Aktuell wohnt er in Südchina und arbeitet seit zwei Jahren als Professor an der Hunan Normal University in Changsha. Zahlreiche wissenschaftliche Projekte der letzten 26 Jahre haben ihn immer wieder nach China geführt, wodurch er die Entwicklung des Landes in den letzten Jahrzehnten hautnah mitverfolgen konnte.

Herr Döring, die westlichen Medien berichten von großen Corona-Protesten in China. Sie leben vor Ort. Was erleben Sie aktuell? Wie nehmen Sie die Situation wahr?